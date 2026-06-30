منتدى «5G-A Experience Monetization Forum» يكشف عن نتائج مفصلية لتسريع التآزر بين الأجهزة الطرفية والشبكة والأعمال

George Gao, President of Huawei Cloud Core Network Product Line, delivering a keynote speech

شنغهاي, 30 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- اختُتم في شنغهاي منتدى القطاع « «5G-A Experience Monetization : Terminal-Network-Business Synergyاجتمع قادة القطاع من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، والرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة (GSMA)، وتشاينا موبايل، وهواوي، ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، وGSMA Intelligence، إلى جانب شركاء المنظومة، لمناقشة الطرح التجاري لتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، والتطور التقني، والتعاون ضمن المنظومة. استعرض المنتدى عدداً من الإنجازات المفصلية، وعزز التوافق في القطاع، ومهّد الطريق للنشر واسع النطاق لتقنية 5G-A وللتطور نحو شبكة الجيل القادم.

ترقية السكك الحديدية فائقة السرعة بتقنية 5G-A

كشفت الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، وتشاينا موبايل، وهواوي، بصورة مشتركة عن خدمة

«5G-A High-Speed Railway Network Acceleration Service»، بما يعيد تعريف خدمات الاتصال المتنقل لركاب القطارات. من المقرر إطلاق هذه الباقة تجارياً في الصين في أغسطس 2026، وهي تستند إلى إطار «1+3+5»:

هوية حصرية واحدة: شعار ديناميكي لكبار الشخصيات خاص بخدمة السكك الحديدية فائقة السرعة، يظهر على شاشات الهواتف الذكية عبر حل UE Logo.

ثلاث تقنيات متطورة: شبكة خاصة للسكك الحديدية فائقة السرعة بتقنية 5G-A وبعرض نطاق عالٍ، والشبكة الأساسية الأصلية للذكاء الاصطناعي، ووحدات المعالجة الذكية الشاملة لخدمات الاتصال اللاسلكي.

خمسة سيناريوهات رئيسية للخدمة: دعم سلس للبث المباشر، ومؤتمرات الفيديو، والألعاب عبر الإنترنت، والمكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعمل المكتبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أطر جديدة للعمليات المتمحورة حول التجربة

شهد المنتدى أيضاً إصدار ورقتين بيضاوين على مستوى القطاع:

الورقة البيضاء UE Logo 2.0: صدرت هذه الورقة بصورة مشتركة عن كلٍّ من معهد أبحاث تشاينا موبايل وهواوي، وتركز على التآزر بين الأجهزة الطرفية والشبكة والأعمال، والتحليلات الذكية، والتفاعل القائم على السيناريوهات، والتسويق الدقيق. وتقترح الورقة إطار خدمة متكاملاً من طرف إلى طرف يربط تفاعل المستخدمين بحلقة التسويق المغلقة، بما يرسخ نموذجاً جديداً للوعي بالشبكة، وإتاحة الخدمة، والعمليات المتمحورة حول التجربة.

الورقة البيضاء Agentic Core: تستعرض الورقة، الصادرة عن GSMA Intelligence، بنية ذكية للشبكة الأساسية الأصلية للذكاء الاصطناعي. يتيح هذا الإطار أربع قدرات رئيسية لتحقيق الدخل، هي تجارب مستخدم متميزة، وخدمات متقدمة، وإتاحة قدرات الشبكة، وضمان خدمات الوكلاء. كما يدعم تطوير خدمات اتصالات جديدة تتمحور حول الوكلاء، ويوسع فرص الابتكار.

الكشف عن «Connection Agent»

قدم معهد أبحاث تشاينا موبايل، وهواوي، وGSMA Intelligence بصورة مشتركة «Connection Agent» وبوابة «Intent Openness Gateway» التابعة لمنصة«China Mobile Bixing Agent Platform» . تعتمد هذه البوابة على بنية معيارية قابلة للتوسع، وتتيح التشغيل البيني السلس بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع توفير خدمات شبكية مخصصة لكل وكيل متصل، بما يرسي معياراً جديداً للاتصال الذكي.

يمثل هذا الإطلاق انتقالاً من النموذج التقليدي لتقديم الخدمات القائم على القواعد إلى تنسيق الخدمات القائم على الوكلاء، بما يمهد الطريق للجيل القادم من الاتصال الذكي. وقد نُشر هذا الحل بالفعل في مناطق مختارة في الصين لدعم احتضان وتطوير خدمات مبتكرة.

تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات

لمزيد من تعزيز التعاون في القطاع، أطلق المنتدى رسمياً مبادرة التعاون بين الأجهزة الطرفية والشبكة والصناعة، بما يعزز التطور المنسق على مستويات التكنولوجيا والأعمال والمنظومة.

التكنولوجيا: تسريع مواءمة منظومة الأجهزة الطرفية واعتماد المعايير لتحقيق قابلية التشغيل البيني على نطاق واسع.

الأعمال: التركيز على سيناريوهات تطبيق عالية القيمة واستكشاف نماذج متنوعة لتحقيق الدخل.

المنظومة: جمع الشركاء من مختلف القطاعات الرأسية لبناء مجتمع تعاوني قائم على حشد الموارد، والتطوير المشترك للقدرات، وتقاسم المخاطر والعوائد.

وفي المرحلة المقبلة، سيواصل أصحاب المصلحة في القطاع تطوير تقنيات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المتنقل، وتعزيز الأسس التي تقوم عليها الإنتاجية الرقمية للجيل القادم. كما سيقودون معاً تطور البنية التحتية للاتصالات نحو منصة ذكية للاتصال الشامل والتعاون عبر المجالات، بما يفتح فرصاً جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي المتنقل.

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