Le forum 5G-A Experience Monetization dévoile des résultats remarquables visant à accélérer la synergie terminaux/réseaux/ entreprises

SHANGHAI, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le forum professionnel « G-A Experience Monetization: Terminal-Network-Business Synergy » s'est achevé à Shanghai. Des responsables du secteur issus de la CAICT, de la GSMA, de China Mobile, de Huawei, du 3GPP, de GSMA Intelligence et de partenaires de l'écosystème se sont réunis pour discuter de la commercialisation de la 5G-A, de l'évolution technologique et de la collaboration au sein de l'écosystème. Ce forum a permis de mettre en avant plusieurs avancées majeures, de renforcer le consensus au sein du secteur et de poser les bases d'un déploiement à grande échelle de la 5G-A et de l'évolution vers le réseau nouvelle génération.

George Gao, President of Huawei Cloud Core Network Product Line, delivering a keynote speech

Le train à grande vitesse passe à la 5G-A

La GSMA, China Mobile et Huawei ont dévoilé conjointement le service 5G-A High-Speed Railway Network Acceleration, qui redéfinit les services de connectivité mobile destinés aux voyageurs ferroviaires. Prévu pour un lancement commercial en Chine en août 2026, ce programme s'articule autour d'un cadre « 1+3+5 » :

Une identité unique : un logo VIP dynamique dédié au train à grande vitesse, affiché sur les écrans des smartphones grâce à la solution UE Logo.

Trois technologies de pointe : 5G : un réseau privé ferroviaire à large bande passante et haut débit, un réseau central natif de l'IA et des unités de traitement de services intelligents universels sans fil.

Cinq scénarios de service clés : prise en charge transparente du streaming en direct, de la visioconférence, des jeux en ligne, des appels basés sur l'IA et des solutions bureautiques basées sur l'IA.

De nouveaux cadres pour des opérations axées sur l'expérience

Ce forum a également été l'occasion de la publication de deux livres blancs consacrés au secteur :

Livre blanc « UE Logo 2.0 » : Publié conjointement par le China Mobile Research Institute et Huawei, cet article porte sur la synergie entre les terminaux, les réseaux et les entreprises, l'analyse intelligente, l'engagement en situation et le marketing ciblé. Il propose un cadre de services de bout en bout qui fait le lien entre engagement des utilisateurs et marketing en boucle fermée, créant ainsi un paradigme en matière de connaissance du réseau, d'accessibilité des services et d'opérations centrées sur l'expérience.

Livre blanc sur Agentic Core : publié par GSMA Intelligence, ce document présente une architecture de réseau central intelligent native de l'IA. Ce cadre offre quatre fonctionnalités clés en matière de valorisation : des expériences utilisateur de meilleure qualité, des services avancés, l'ouverture de capacités réseau et la garantie de la qualité de service des agents. Il favorise également le développement de nouveaux services de communication centrés sur l'agent et élargit les possibilités d'innovation.

Présentation du « Connection Agent »

Le China Mobile Research Institute, Huawei et GSMA Intelligence ont présenté conjointement le « Connection Agent », ainsi qu'une passerelle d'ouverture des intentions baptisée « China Mobile Bixing Agent Platform ». Conçue sur la base d'une architecture modulaire évolutive, cette passerelle assure une interopérabilité transparente entre les agents d'IA tout en proposant des services réseau dédiés à chaque agent connecté, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de connectivité intelligente.

Ce lancement marque le passage d'une prestation de services traditionnelle, reposant sur des règles, à une orchestration des services par des agents, ouvrant ainsi la voie à la connectivité intelligente nouvelle génération. Cette solution a déjà été déployée dans certaines régions de Chine, afin de favoriser l'émergence de services innovants.

Favoriser la collaboration intersectorielle

Afin de renforcer encore davantage la collaboration avec l'industrie, le forum a officiellement lancé l'« Initiative de collaboration terminaux/réseaux/industrie », visant à promouvoir un développement coordonné de dimension technologique, commerciale et écosystémique.

Technologie : accélérer l'adaptation de l'écosystème des terminaux et la certification normative, afin d'assurer une large interopérabilité.

Entreprises : se concentrer sur les scénarios d'application à forte valeur ajoutée et explorer divers modèles de valorisation

Écosystème : rassembler des partenaires issus de différents secteurs d'activité, afin de créer une communauté collaborative fondée sur la mise en commun des ressources, le développement conjoint de compétences et le partage des risques et des bénéfices.

À l'avenir, les acteurs du secteur continueront à faire progresser les technologies de collaboration basées sur l'IA mobile et à consolider les bases de la productivité numérique nouvelle génération. Ensemble, ils contribueront à faire évoluer les infrastructures de communication vers une plateforme intelligente favorisant une connectivité omniprésente et une collaboration interdomaines, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives à l'ère de l'IA mobile.

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