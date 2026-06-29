เวทีเสวนา 5G-A Experience Monetization หนุนสร้างรายได้จากประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมอวดผลงานความสำเร็จ มุ่งผสานพลังอุปกรณ์-เครือข่าย-ธุรกิจ
News provided byHuawei
29 Jun, 2026, 21:38 CST
เซี่ยงไฮ้, 29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- งานเสวนาภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อ "5G-A Experience Monetization: Terminal-Network-Business Synergy" ได้ปิดฉากลงแล้วที่นครเซี่ยงไฮ้ งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกลุ่มผู้นำทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในวงการ ไม่ว่าจะเป็น CAICT, GSMA, China Mobile, Huawei, 3GPP, GSMA Intelligence รวมถึงพันธมิตรในอีโคซิสเต็ม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเปิดให้บริการ 5G-A ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และความร่วมมือในอีโคซิสเต็ม ภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานความสำเร็จครั้งสำคัญหลายประการ ซึ่งนับเป็นการสร้างความเห็นพ้องต้องกันในอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งวางรากฐานสำคัญสำหรับการวางโครงข่าย 5G-A ในสเกลใหญ่ และยกระดับประสิทธิภาพไปสู่เครือข่ายยุคถัดไป
พลิกโฉมรถไฟความเร็วสูง ยกระดับการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี 5G-A
GSMA, China Mobile และ Huawei ผนึกกำลังเปิดตัวบริการเร่งความเร็วเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงยุค 5G-A พลิกนิยามใหม่ของบริการเชื่อมต่อเคลื่อนที่สำหรับผู้โดยสารรถไฟ โดยแพ็กเกจนี้มีกำหนดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในประเทศจีนในเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบโครงสร้าง "1+3+5" ประกอบด้วย
1 อัตลักษณ์เหนือระดับ: สัญลักษณ์ VIP แบบไดนามิกสำหรับผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอสมาร์ตโฟนผ่านโซลูชัน UE Logo
3 เทคโนโลยีล้ำสมัย: ผสานพลังเครือข่ายส่วนตัวสำหรับรถไฟความเร็วสูงและแบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นของ 5G-A, เครือข่ายหลักที่ขับเคลื่อนด้วย AI และหน่วยประมวลผลบริการอัจฉริยะบนเครือข่ายไร้สาย
5 ฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์: มอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นไม่มีสะดุด ทั้งไลฟ์สตรีม การประชุมออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ โทรผ่านระบบ AI และการทำงานออฟฟิศยุคใหม่ด้วย AI
กรอบการทำงานใหม่ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจโดยมีประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
ภายในงานเสวนาครั้งนี้ ยังได้มีการประกาศเปิดตัวรายงานสมุดปกขาว 2 ฉบับสำคัญ ได้แก่
UE Logo 2.0 White Paper: จัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย China Mobile Research Institute กับ Huawei โดยรายงานฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การผสานพลังระหว่างอุปกรณ์-เครือข่าย-ธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ, การสร้างปฏิสัมพันธ์ตามสถานการณ์จริง และการตลาดแบบแม่นยำ พร้อมทั้งนำเสนอกรอบการทำงานบริการแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเข้ากับการตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบใหม่ในการรับรู้เครือข่าย การเข้าถึงบริการ และการดำเนินงานที่ยึดประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญ
Agentic Core White Paper: เปิดตัวโดย GSMA Intelligence นำเสนอสถาปัตยกรรมเครือข่ายหลักอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยกรอบการทำงานดังกล่าวจะช่วยปลดล็อก 4 ขีดความสามารถหลักในการสร้างรายได้ ได้แก่ ประสบการณ์ใช้งานที่เหนือชั้น การให้บริการขั้นสูง การเปิดกว้างทางศักยภาพของเครือข่าย และการรับประกันการให้บริการผ่านระบบเอเจนต์ ทั้งยังรองรับการพัฒนาบริการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีเอเจนต์เป็นศูนย์กลาง พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เผยโฉม "Connection Agent"
China Mobile Research Institute, Huawei และ GSMA Intelligence ร่วมกันเปิดตัว Connection Agent พร้อมด้วยเกตเวย์เปิดกว้างทางเจตนา (Intent Openness Gateway) บน "China Mobile Bixing Agent Platform" ตัวเกตเวย์นี้พัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัว ช่วยให้เอไอเอเจนต์ (AI Agent) ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งจัดสรรบริการเครือข่ายเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละเอเจนต์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ ซึ่งเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ
การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ จากเดิมที่เป็นการส่งมอบบริการตามกฎเกณฑ์รูปแบบเดิม ไปสู่การจัดสรรบริการในรูปแบบเอเจนต์ ซึ่งเป็นการปูทางสู่ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะแห่งอนาคต ปัจจุบันโซลูชันดังกล่าวได้เริ่มนำร่องใช้งานแล้วในบางภูมิภาคของจีน เพื่อรองรับการบ่มเพาะนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป
เดินหน้าผนึกความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม
เพื่อกระชับความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เวทีเสวนาในครั้งนี้จึงได้ประกาศเปิดตัวโครงการความร่วมมือด้านอุปกรณ์ เครือข่าย และภาคอุตสาหกรรม (Terminal-Network-Industry Collaboration Initiative) อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่สอดประสานกันอย่างรอบด้าน ทั้งในมิติด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และอีโคซิสเต็ม ดังนี้
เทคโนโลยี: เร่งปรับแต่งอีโคซิสเต็มของอุปกรณ์ปลายทางและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันให้ได้อย่างกว้างขวาง
ธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่รูปแบบการใช้งานที่มีมูลค่าสูง พร้อมเดินหน้าสำรวจโมเดลสร้างรายได้รูปแบบต่าง ๆ
อีโคซิสเต็ม: ดึงพันธมิตรจากอุตสาหกรรมแนวดิ่งมารวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยอาศัยการแบ่งปันทรัพยากร การร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถ ตลอดจนการแชร์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ร่วมกัน
ในอนาคตอันใกล้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีความร่วมมือด้าน Mobile AI อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานสนับสนุนผลิตภาพทางดิจิทัลยุคใหม่ โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนวิวัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่รองรับการเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา และส่งเสริมความร่วมมือข้ามโดเมน เพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุค Mobile AI
SOURCE Huawei
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