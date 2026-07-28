قمة هواوي للشبكات 2026 | هواوي تكشف عن الحل المطور Xinghe AI Campus لجنوب أفريقيا

جوهانسبرغ، 28 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت هواوي، خلال قمة هواوي للشبكات 2026 في جنوب أفريقيا، عن النسخة المطورة من حل Xinghe AI Campus لمنطقة جنوب أفريقيا، في إطار فلسفة "اتصال آمن وذكي"، كما استضافت الشركة حفل توزيع جوائز تحدي AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing. تؤكد هذه المبادرات التزام هواوي بدفع عجلة التحول نحو الذكاء الشامل في مختلف القطاعات، بالتعاون مع العملاء والشركاء.

يتميز الحل المطور Xinghe AI Campus من هواوي بثلاث قدرات أساسية هي: اتصال لاسلكي فائق السرعة، وأمان كامل النطاق، واستقلالية الشبكة.

Arthur Wang, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

اتصال لاسلكي فائق السرعة: تتضمن أول نقطة وصول (AP) AirEngine Wi-Fi 7 Advancedمن هواوي، وهي الأولى من نوعها، ابتكارات متوقعة من معيار Wi-Fi 8 لسرعات أعلى وموثوقية أكبر. على وجه التحديد، تعمل تقنية الجدولة المنسقة الذكية وإعادة الاستخدام المكاني (iCSSR)، وهي تقنية لتنسيق العمل بين عدة نقاط وصول، على تقليل التداخل بين القنوات المشتركة بشكلٍ كبير، مع مضاعفة سرعة المستخدم الواحد في سيناريوهات الشبكات المتواصلة. وفي الوقت نفسه، فإن تقنية التجوال الصفري "للشبكات المتقدمة ذات التردد الموحد" (ASFN) تقوم بتحويل العديد من نقاط الوصول إلى "نقاط وصول فائقة"، مما يتيح التجوال السلس عبر الشبكة بأكملها مع صفر فقدان للحُزم.

الأمن كامل النطاق: يوفر حل Xinghe AI Campus للأمان كامل النطاق من هواوي منظومة دفاعية متكاملة تضم أربعة محاور رئيسية: أمن الأصول، وأمن الاتصال، والأمن المكاني، وحماية الخصوصية.

أمن الأصول: أدى الارتفاع المتسارع في عدد الأجهزة الطرفية غير الذكية في القطاعات الحكومية والمالية وغيرها إلى زيادة مخاطر الهجمات على الشبكات. لمعالجة ذلك، يعتمد حل هواوي على تقنية التعرف على الأجهزة الطرفية باستخدام التجميع العنقودي بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح التعرّف تلقائيًا على الأجهزة الطرفية غير الذكية بدقة تبلغ 95%. كما تتيح تقنية الكشف الذكي عن الشذوذ ( SmartAD ) اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية في حركة مرور بيانات الأجهزة الطرفية خلال ثوانٍ معدودة، مع الحظر الاستباقي لهذه التهديدات قبل أن تتسبب في أي ضرر.

أمن الاتصال: تقضي تقنية Wi-Fi Shield الحصرية من هواوي على مخاطر التنصت على الحزم على مستوى الطبقة الفيزيائية ( Physical Layer ). علاوة على ذلك، يوفر الجمع بين تقنية MACsec الشاملة والتشفير المقاوم للحوسبة الكمية ( PQC ) حماية طويلة الأمد لعمليات نقل البيانات، حتى مع نضوج تقنيات الحوسبة الكمية.

الأمن المكاني: تعتمد تقنية Wi-Fi CSI Sensing من هواوي على نقطة وصول واحدة لرصد الظروف الأمنية داخل المساحات، وتمكّن من اكتشاف أي عمليات اقتحام خلال ثوانٍ.

حماية الخصوصية: للتصدي لأجهزة التصوير المخفية، تتيح نقطة الوصول iGuard AP من هواوي إمكانات الكشف الشامل، والكشف عالي الدقة، والتشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، بما يسهم في حماية الأسرار التجارية والخصوصية الشخصية.

استقلالية الشبكة: يوفر حل Xinghe AI Campus من هواوي إمكانات قوية لأتمتة التشغيل والصيانة (O&M) بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من iFlow لتحليل تجربة جميع تدفقات البيانات، يتيح الحل تحديد أسباب تدني جودة تجربة المستخدم (QoE) خلال دقائق، إلى جانب توفير رؤية شاملة لمسار البيانات بالكامل وإمكانات متقدمة لمراقبة تجربة الاستخدام. بفضل اتخاذ القرارات على مستوى الشبكة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديد الأعطال في غضون دقائق، يتم حل 80% من أعطال الشبكات اللاسلكية تلقائيًا.

قال Alex Sun، نائب رئيس مجال شبكات المقرات في خط منتجات اتصالات البيانات لدى هواوي، خلال جلسة نقاش Xinghe AI Secure Campus: "مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، يشهد التحول الرقمي في منطقة الجنوب الأفريقي زخمًا متزايدًا، إلا أن شبكات الحرم المؤسسي الحالية تواجه تحديات، مثل تزايد متطلبات الأمن وانخفاض كفاءة عمليات التشغيل والصيانة التقليدية. واستجابة لذلك، طورت هواوي حل Xinghe AI Campus لمساعدة العملاء المحليين على بناء تجربة اتصال مستقبلية تتميز بالسرعة الفائقة والأمان والذكاء، بما يدعم التحول الرقمي للمؤسسات وتحديث شبكاتها".

لدفع تبني تقنيات Wi-Fi 7 CSI Sensing على مستوى القطاع، أطلقت هواوي حملة AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge، التي تهدف إلى جمع الرؤى من العملاء والشركاء، إلى جانب استكشاف سيناريوهات خدمات مبتكرة لهذه التقنية. خلال جلسة النقاش، قام Lang Junming، مدير التسويق في إدارة تسويق شبكات المؤسسات ومبيعات الحلول لدى هواوي، بتقديم الجوائز للفائزين المحليين من منطقة الجنوب الأفريقي. في المستقبل، ستواصل هواوي العمل مع العملاء والشركاء لاستكشاف المزيد من حالات الاستخدام الجديدة لتقنيات Wi-Fi CSI Sensing.

بالنظر إلى المستقبل، ستكثف هواوي جهودها في تطوير شبكات المقرات الآمنة والذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توفير زخم قوي لدعم التطور عالي الجودة للمقرات الذكية والآمنة.

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