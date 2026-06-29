Diễn đàn về thương mại hóa giá trị trải nghiệm 5G-A công bố loạt thành tựu mang tính cột mốc nhằm đẩy nhanh sự hiệp đồng giữa thiết bị đầu cuối - mạng - kinh doanh

THƯỢNG HẢI, ngày 30 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Diễn đàn ngành với chủ đề "Thương mại hóa giá trị trải nghiệm 5G-A: Hiệp đồng giữa thiết bị đầu cuối - mạng - kinh doanh" đã khép lại tại Thượng Hải. Các nhà lãnh đạo ngành đến từ CAICT, GSMA, China Mobile, Huawei, 3GPP, GSMA Intelligence và các đối tác trong hệ sinh thái đã quy tụ để thảo luận về thương mại hóa 5G-A, sự phát triển của công nghệ và hợp tác hệ sinh thái. Diễn đàn đã công bố một loạt thành tựu mang tính cột mốc, củng cố sự đồng thuận trong ngành và đặt nền móng cho việc triển khai 5G-A trên quy mô lớn cũng như sự phát triển hướng tới mạng thế hệ tiếp theo.

George Gao, President of Huawei Cloud Core Network Product Line, delivering a keynote speech (PRNewsfoto/Huawei)

Đường sắt cao tốc được nâng cấp lên 5G-A

GSMA, China Mobile và Huawei đã cùng ra mắt Dịch vụ tăng tốc mạng 5G-A cho đường sắt cao tốc, tái định hình các dịch vụ kết nối di động dành cho hành khách đi tàu. Dự kiến được phát hành thương mại tại Trung Quốc vào tháng 8 năm 2026, gói dịch vụ này được xây dựng dựa trên khuôn khổ "1+3+5":

Một dấu hiệu nhận diện độc quyền: Logo VIP tàu cao tốc được hiển thị động trên màn hình điện thoại thông minh thông qua giải pháp UE Logo.

Ba công nghệ tiên tiến: Băng thông cao 5G-A và mạng riêng dành cho đường sắt cao tốc, mạng lõi gốc AI (AI-native) và các đơn vị xử lý dịch vụ thông minh dùng chung cho mạng không dây.

Năm kịch bản dịch vụ chính: Hỗ trợ liền mạch cho phát trực tiếp, hội nghị truyền hình, chơi game trực tuyến, cuộc gọi AI và văn phòng AI.

Các khuôn khổ mới cho hoạt động vận hành lấy trải nghiệm làm trung tâm

Diễn đàn cũng chứng kiến việc phát hành hai sách trắng của ngành:

Sách trắng UE Logo 2.0: Được đồng xuất bản bởi Viện Nghiên cứu China Mobile và Huawei, sách trắng này tập trung vào sự hiệp đồng giữa thiết bị đầu cuối - mạng - kinh doanh, phân tích thông minh, tương tác dựa trên kịch bản và tiếp thị chính xác. Sách trắng đề xuất một khuôn khổ dịch vụ đầu cuối, kết nối sự gắn kết của người dùng với hoạt động tiếp thị khép kín, qua đó tạo ra một hình mẫu mới về nhận thức mạng, khả năng tiếp cận dịch vụ và vận hành lấy trải nghiệm làm trung tâm.

Sách trắng Agentic Core: Do GSMA Intelligence phát hành, sách trắng này phác thảo kiến trúc mạng lõi thông minh AI-native. Khuôn khổ này mở ra bốn năng lực thương mại hóa chủ chốt: trải nghiệm người dùng vượt trội, dịch vụ tiên tiến, tính mở của các năng lực mạng và bảo đảm dịch vụ tác nhân. Đồng thời, sách trắng cũng hỗ trợ sự phát triển của các dịch vụ truyền thông mới lấy tác nhân làm trung tâm và mở rộng các cơ hội đổi mới.

Ra mắt "Tác nhân kết nối"

Viện Nghiên cứu China Mobile, Huawei và GSMA Intelligence đã cùng giới thiệu Tác nhân kết nối (Connection Agent) và Cổng mở ý định "Nền tảng tác nhân Bixing của China Mobile" (Intent Openness Gateway). Được xây dựng trên kiến trúc mô-đun có khả năng mở rộng, cổng này cho phép khả năng tương tác liền mạch giữa các tác nhân AI, đồng thời cung cấp các dịch vụ mạng chuyên biệt cho từng tác nhân được kết nối, qua đó thiết lập một chuẩn mực mới cho kết nối thông minh.

Việc ra mắt này đánh dấu sự chuyển dịch từ cung cấp dịch vụ dựa trên quy tắc truyền thống sang điều phối dịch vụ tác nhân, mở đường cho thế hệ kết nối thông minh tiếp theo. Giải pháp hiện đã được triển khai tại một số khu vực được chọn ở Trung Quốc nhằm hỗ trợ ươm tạo các dịch vụ đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy hợp tác liên ngành

Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong ngành, diễn đàn đã chính thức khởi động Sáng kiến hợp tác giữa thiết bị đầu cuối - mạng - ngành, thúc đẩy phát triển phối hợp trên các phương diện công nghệ, kinh doanh và hệ sinh thái.

Công nghệ: Đẩy nhanh việc thích ứng hệ sinh thái thiết bị đầu cuối và chứng nhận tiêu chuẩn cho khả năng tương tác rộng rãi.

Kinh doanh: Tập trung vào các kịch bản ứng dụng có giá trị cao và khám phá các mô hình thương mại hóa đa dạng.

Hệ sinh thái: Quy tụ các đối tác thuộc nhiều ngành dọc để xây dựng một cộng đồng hợp tác dựa trên việc góp chung nguồn lực, đồng phát triển năng lực cũng như chia sẻ rủi ro và lợi ích.

Trong thời gian tới, các bên tham gia trong ngành sẽ tiếp tục thúc đẩy các công nghệ hợp tác AI di động và củng cố nền tảng cho năng suất kỹ thuật số thế hệ tiếp theo. Cùng nhau, các bên sẽ thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng truyền thông thành một nền tảng thông minh dành cho kết nối ở khắp mọi nơi và hợp tác đa lĩnh vực, mở ra những cơ hội mới trong kỷ nguyên AI di động.

SOURCE Huawei