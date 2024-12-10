مهمة رفيعة المستوى لمبادرة "التعليم لا يمكن أن ينتظر" في إثيوبيا تدعو إلى حلول تمويلية جريئة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة ل 9 ملايين طفل متضرر من الأزمة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس

خلال المهمة، تم الإعلان عن منحة الاستجابة للطوارئ الأولى من ECW الجديدة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، ليصل إجمالي استثمارات برنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر" في البلاد إلى 93 مليون دولار أمريكي.

An estimated 9 million children are out-of-school across Ethiopia today due to ongoing violence, climate-induced disasters and widespread forced displacement.

نيويورك، 10 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- في ختام مهمة مشتركة رفيعة المستوى في إثيوبيا، دعا كل من المبادرة العالمية "التعليم لا يمكن أن ينتظر" (المشار إليها في ما يلي بِـ"ECW") ونيكولاي وامن، وزير المالية الدنماركي، إلى جانب ياسمين شريف، المديرة التنفيذية لـ ECW، إلى اتخاذ إجراءات جريئة من قبل المانحين لتكثيف حلول تمويل جديدة ومبتكرة لتقديم تعليم جيد لملايين الأطفال العالقين في الأزمات في إثيوبيا وخارجها.

يقدر عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في جميع أنحاء إثيوبيا اليوم بنحو 9 ملايين طفل بسبب العنف المستمر والكوارث الناجمة عن المناخ والنزوح القسري واسع النطاق، وهي زيادة مذهلة تبلغ ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2022. تم تدمير أو تضرر ما يقرب من 18% من المدارس في البلاد. تستضيف إثيوبيا أيضًا ثالث أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا، مع أكثر من 200000 وافد جديد من السودان والصومال في الفترة 2023-2024 وحدها، مما يزيد من الضغط على الموارد الحالية.

سافر وفد ECW الرفيع المستوى إلى منطقة تيغراي، التي تتعافى من نزاع دام 3 سنوات أدى إلى توقف التعليم بشكل كامل. وقد زار الوفد المدارس المستفيدة من التمويل المقدم من ECW والشركاء الاستراتيجيين، والتقى بالأطفال وأولياء الأمور والمعلمين. وقد شهد الوفد بشكل مباشر تأثير البرامج التي تدعمها مبادرة ECW والتي تنفذها الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني الدولي والمحلي، بما في ذلك اليونيسف والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة Imagine1Day، بالتعاون الوثيق مع الحكومة. في مدرسة واحدة فقط، ارتفع معدل الالتحاق بالمدرسة بنسبة 20٪ العام الماضي بفضل حزمة شاملة من التدخلات الممولة من ECW.

قالت ياسمين شريف، المديرة التنفيذيو لمبادرة التعليم لا يمكن أن ينتظر، الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات المطولة في الأمم المتحدة: "تعد أزمة التعليم في إثيوبيا واحدة من أكبر الأزمات الصامتة في العالم اليوم. ومع ذلك، نشهد تأثيرًا مثيرًا للإعجاب لاستثمارات ECW. كان شغف التعلم بين الفتيات والفتيان واضحًا جدًا. نحن الآن بحاجة إلى دعمهم ومناشدة بشكل عاجل الشركاء المانحين الاستراتيجيين للحصول على تمويل إضافي".

خلال المهمة، أعلنت شريف عن منحة جديدة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي للاستجابة الأولية للطوارئ ((FER، ليصل إجمالي استثمارات ECW في إثيوبيا إلى أكثر من 93 مليون دولار أمريكي منذ عام 2017. تهدف المنحة الجديدة التي تقدمها منظمة اليونيسف (4 ملايين دولار أمريكي) ومنظمة Imagine1Day المحلية (مليون دولار أمريكي) مع شركائهم في الاتحاد، إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في منطقتي أوروميا وعفار، حيث أدى تجدد النزاع والعنف الطائفي والجفاف والنزوح إلى زيادة تعطيل خدمات التعليم في الأشهر الأخيرة. ستعتمد هذه التدخلات الطارئة على برنامج الصمود متعدد السنوات الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي من قبل ECW بقيمة 24 مليون دولار أمريكي، والذي يستهدف الاحتياجات في مناطق أمهرة وصومالي وتيغراي.

قال نيكولاي وامن، وزير المالية في الدنمارك، ومبادرة ECW العالمية: "إنه لأمر يثلج الصدر أن نشهد قوة التعليم الجيد في تغيير الحياة في أكثر حالات الأزمات تعقيداً. قابلتُ فتيات وفتياناً أقوياء وصامدين يعودون إلى التعلم والشفاء والازدهار بفضل دعم ECW. ومع ذلك، لا تزال النزاعات وتغير المناخ والأزمات الأخرى تدفع بملايين الأطفال خارج المدرسة كل عام، في إثيوبيا وخارجها. لن تتمكن الأعمال المعتادة من مواجهة هذا التحدي. وأنا أشجع الشركاء من القطاع الخاص على الانضمام إلى جهود الاتحاد الأوروبي للمرأة والاستثمار في استراتيجيات تمويل جديدة ومبتكرة لسد الفجوة المتسعة."

حتى الآن، وصلت استثمارات ECW متعددة السنوات والاستثمارات الطارئة في إثيوبيا إلى أكثر من 550000 طفل ومراهق حتى الآن، حيث قدمت مجموعة شاملة من الدعم.

قال الدكتور أبو بكر كامبو، ممثل اليونيسف في إثيوبيا: "إن منظمة اليونيسف في إثيوبيا وشركاؤها ممتنون للغاية للدعم المستمر والمتفاني الذي تقدمه ECW. الأطفال ينتمون إلى الفصول الدراسية، وبفضل مبادرة ECW، يتعلم الأطفال ويلعبون في بيئة آمنة في جميع أنحاء البلاد".

"تعرب Imagine1Day عن امتنانها الشديد لمنحة الاستجابة لحالات الطوارئ الأولى من ECW. من خلال هذا الدعم السخي، سنوفر لأكثر من 13000 طفل غير ملتحق بالمدرسة في منطقة عفار، 60٪ منهم من الفتيات و13٪ من الأطفال ذوي الإعاقة، إمكانية الوصول إلى بيئات تعليمية آمنة. لن يعزز هذا المشروع من رفاهيتهم فحسب، بل سيمكنهم أيضاً من تحقيق كامل إمكاناتهم. ونظراً للنقص الشديد في تمويل التعليم في حالات الطوارئ في إثيوبيا، فإن هذه المنحة ضرورية لضمان حصول الأطفال المتأثرين بالأزمات على التعليم والدعم الذي يحتاجونه لبناء مستقبل أكثر إشراقاً"، كما قال الدكتور سعيد أمان، مدير Imagine1Day في البلاد.

تتماشى استثمارات ECW مع خطة الاستجابة الإنسانية لإثيوبيا (HRP) والبرنامج السادس لتطوير قطاع التعليم في إثيوبيا. تدعو ECW بإلحاح إلى توفير موارد إضافية لسد الفجوة التمويلية البالغة 64 مليون دولار أمريكي لاحتياجات التعليم الحادة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2575916/5G8A3279.jpg