Миссия высокого уровня фонда Education Cannot Wait в Эфиопии призывает к смелым инновационным финансовым решениям для экстренного удовлетворения потребностей в образовании 9 миллионов затронутых кризисом детей, не посещающих школу

В рамках миссии был объявлен новый грант фонда ECW на первые меры экстренного реагирования в объеме 5 млн долларов США, в результате чего общий объем инвестиций фонда Education Cannot Wait в страну составил 93 млн долларов США.

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- По завершении совместной миссии высокого уровня в Эфиопии глобальный куратор фонда Education Cannot Wait (ECW) и министр финансов Дании Николай Ваммен (Nicolai Wammen) вместе с исполнительным директором ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif) призвали доноров к решительным действиям для наращивания новых и передовых финансовых решений с целью обеспечения качественного образования миллионам детей, оказавшихся в кризисных ситуациях в Эфиопии и за ее пределами.

An estimated 9 million children are out-of-school across Ethiopia today due to ongoing violence, climate-induced disasters and widespread forced displacement.

По оценкам, 9 миллионов детей по всей Эфиопии сегодня не посещают школу из-за продолжающегося насилия, вызванных изменением климата стихийных бедствий и широко распространенного вынужденного перемещения — ошеломляющий трехкратный рост по сравнению с 2022 годом. В стране разрушены или повреждены около 18 % школ. Эфиопия также занимает третье место по количеству беженцев в Африке, с учетом более чем 200 000 вновь прибывших беженцев из Судана и Сомали только в 2023–2024 годах, что дополнительно повышает нагрузку на существующие ресурсы.

Высокопоставленная делегация фонда ECW посетила регион Тыграй, восстанавливающийся после 3-летнего конфликта, который привел к полной остановке в работе системы образования. Делегация посетила школы, получающие финансирование фонда ECW и стратегических партнеров, и встретилась с детьми, родителями и учителями. Делегация воочию увидела влияние программ, поддерживаемых фондом ECW и реализуемых ООН, а также международными и местными партнерами из гражданского общества, включая ЮНИСЕФ, Норвежский совет по делам беженцев, организации Save the Children и Imagine1Day, в тесном сотрудничестве с правительством. Благодаря комплексному пакету мероприятий, финансируемых фондом ECW, зачисление только в одной школе увеличилось в прошлом году на впечатляющие 20 %.

«Кризис образования в Эфиопии является одним из крупнейших тихих кризисов настоящего времени в мире. Тем не менее, мы наблюдаем впечатляющую пользу от инвестиций фонда ECW. Страсть к учебе как среди девочек, так и среди мальчиков была очень очевидна. Теперь нам нужно поддержать их, и мы срочно обращаемся к стратегическим партнерам-донорам за дополнительным финансированием», — сказала Ясмин Шериф, исполнительный директор фонда Education Cannot Wait, глобального фонда Организации Объединенных Наций для поддержки образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах.

В рамках миссии г-жа Шериф объявила о новом гранте на первые меры экстренного реагирования (FER) в объеме 5 млн долларов США, в результате чего общий объем инвестиций фонда ECW в Эфиопию с 2017 года превысил 93 млн долларов США. Новый грант на первые меры экстренного реагирования, реализуемые организацией ЮНИСЕФ (4 млн долларов США) и местной организацией Imagine1Day (1 млн долларов США) совместно с их партнерами по консорциуму, направлен на удовлетворение неотложных потребностей в регионах Оромия и Афар, где возобновление конфликта, межобщинное насилие, засуха и перемещение населения дополнительно нарушили работу образовательных служб в последние месяцы. Эти экстренные меры будут опираться на ресурсы Многолетней программы стойкости (Multi-Year Resilience Programme) с бюджетом 24 млн долларов США, объявленной фондом ECW в прошлом месяце, которая направлена на удовлетворение потребностей в регионах Амхара, Сомали и Тыграй.

«Приятно видеть силу качественного образования, меняющего жизнь к лучшему, в самых сложных кризисных ситуациях. Я видела сильных и стойких девочек и мальчиков, которые возвращаются к учебе, исцелению и процветанию благодаря поддержке ECW. Однако конфликты, изменение климата и другие кризисы продолжают заставлять миллионы детей бросать школу каждый год — в Эфиопии и за ее пределами. Обычный подход не позволит справиться с этой проблемой. Я призываю партнеров из частного сектора присоединиться к усилиям фонда ECW и инвестировать в новые и передовые стратегии финансирования, чтобы заполнить растущий пробел», — сказал Николай Ваммен, министр финансов Дании и глобальный куратор фонда ECW.

На сегодня совокупные многолетние и экстренные инвестиции фонда ECW в Эфиопии охватили более 550 000 детей и подростков, предоставляя широкий спектр поддержки.

«ЮНИСЕФ Эфиопии и партнеры очень благодарны за постоянную и целенаправленную поддержку фонда ECW. Дети должны быть в классе, и благодаря фонду ECW дети могут учиться и играть в безопасной среде по всей стране», — сказал доктор Абубакар Кампо (Aboubacar Kampo), представитель ЮНИСЕФ в Эфиопии.

«Организация Imagine1Day глубоко благодарна за грант ECW на первые меры экстренного реагирования. Благодаря этой щедрой поддержке мы обеспечим доступ к безопасной учебной среде более чем 13 000 детей, не посещающих школу в регионе Афар, 60 % из которых составляют девочки и 13 % – дети с ограниченными возможностями. Этот проект не только повысит качество их жизни, но и даст им возможность полностью раскрыть свой потенциал. Учитывая, что образование в условиях чрезвычайных ситуаций в Эфиопии серьезно недофинансировано, этот грант имеет критически важное значение для того, чтобы обеспечить детям, пострадавшим от кризиса, возможность получения образования и поддержку, необходимые им для построения более светлого будущего», — сказал доктор Сеид Аман (Seid Aman), директор Imagine1Day по стране.

Инвестиции ECW координируются с Планом гуманитарного реагирования Эфиопии (HRP) и VI Программой развития сектора образования Эфиопии. Фонд ECW призывает срочно выделить дополнительные ресурсы для восполнения дефицита финансирования в объеме 64 млн долларов США с целью удовлетворения неотложных потребностей образования в рамках плана HRP 2024 года.

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