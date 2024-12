Uczestnicy misji wysokiego szczebla Education Cannot Wait w Etiopii wzywają do wprowadzania śmiałych, innowacyjnych rozwiązań finansowych, aby zaspokoić pilne potrzeby edukacyjne dziewięciu milionów dzieci dotkniętych kryzysem

Podczas misji zapowiedziano nową dotację ECW w ramach pierwszego etapu działań kryzysowych, w wysokości 5 mln dolarów, dzięki której łączna kwota inwestycji Education Cannot Wait w Etiopii wzrośnie do 93 mln dolarów.

NOWY JORK, 9 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Na zakończenie realizacji wspólnej misji wysokiego szczebla w Etiopii globalny promotor działalności Education Cannot Wait (ECW) i duński minister finansów Nicolai Wammen, wraz z dyrektor wykonawczą ECW Yasmine Sherif, wezwali darczyńców do podejmowania śmiałych działań na rzecz wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań finansowych w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji milionom dzieci dotkniętym kryzysem w Etiopii i innych krajach.

Szacuje się, że obecnie dziewięć milionów dzieci w Etiopii nie uczęszcza do szkół z powodu trwającej agresji, klęsk żywiołowych spowodowanych zmianami klimatu i powszechnych przymusowych wysiedleń – jest to porażający, trzykrotny wzrost w stosunku do 2022 roku. Blisko 18% szkół w kraju uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu. Etiopia jest również trzecim krajem w Afryce pod względem liczby przyjmowanych uchodźców. Tylko w latach 2023-2024 przybyło do niej 200 tysięcy uchodźców z Sudanu i Somalii, co stanowi dodatkowe obciążenie dla istniejących zasobów.

Delegacja wysokiego szczebla ECW odwiedziła region Tigraj dźwigający się z trwającego trzy lata konfliktu, który drastycznie osłabił edukację. Członkowie delegacji odwiedzili szkoły korzystające z finansowania ECW i partnerów strategicznych oraz spotkali się z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Mogli zobaczyć na własne oczy oddziaływanie wspieranych przez ECW programów wdrażanych przez ONZ oraz międzynarodowych i lokalnych partnerów, w tym UNICEF, Norweską Radę ds. Uchodźców oraz organizacje Save the Children i Imagine1Day, we współpracy z etiopskim rządem. Tylko w jednej szkole, dzięki kompleksowemu pakietowi interwencji finansowanych przez ECW, liczba uczniów wzrosła w ubiegłym roku aż o 20%.

„Kryzys edukacyjny w Etiopii jest jednym z największych tzw. cichych kryzysów na świecie. Dostrzegamy jednak ogromny wpływ inwestycji ECW. Wśród etiopskich dziewcząt i chłopców widać wielką pasję do nauki. Musimy zatem ich wesprzeć i zaapelować do strategicznych partnerów-darczyńców o pilne, dodatkowe finansowanie" – powiedziała Yasmine Sherif, dyrektor wykonawcza Education Cannot Wait, międzynarodowego funduszu działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz edukacji w sytuacjach nagłych i przedłużających się kryzysów.

Podczas misji Sherif ogłosiła przekazanie nowego grantu w ramach pierwszego etapu działań kryzysowych (ang. First Emergency Response – FER) w wysokości 5 mln dolarów. Pozwoli to zwiększyć łączne inwestycje ECW w Etiopii do ponad 93 mln dolarów od 2017 roku. Nowa dotacja FER przekazana organizacji UNICEF (4 mln dolarów) i lokalnej organizacji Imagine1Day (1 mln dolarów), działającym wspólnie z partnerami konsorcjum, ma na celu zaspokojenie pilnych potrzeb w regionach Oromia i Afar, gdzie wznowiony konflikt, agresja między społecznościami, susza i wysiedlenia jeszcze bardziej zakłóciły w ostatnich miesiącach procesy edukacyjne. Interwencja kryzysowa będzie się opierać na wieloletnim programie budowania odporności (ang. Multi-Year Resilience Programme) o wartości 24 mln dolarów, którego realizację zapowiedział w zeszłym miesiącu fundusz ECW i który będzie ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb w regionach Amhara, Somali i Tigraj.

„To wzruszające zobaczyć, jak wysokiej jakości edukacja potrafi odmienić życie w najbardziej złożonych sytuacjach kryzysowych. Spotkałem silne i niezwykle wytrzymałe dziewczęta i chłopców, którzy dzięki wsparciu ECW wracają do nauki, zdrowieją i rozwijają się. Niestety konflikty, zmiany klimatu i inne kryzysowe sytuacje każdego roku sprawiają, że miliony dzieci nie uczęszcza do szkół. Dotyczy to nie tylko Etiopii. Standardowe działania nie sprostają temu wyzwaniu, dlatego zachęcam partnerów z sektora prywatnego do przyłączenia się do inicjatyw podejmowanych przez ECW i inwestowania w nowe, innowacyjne strategie finansowania, aby zniwelować powiększającą się lukę" – powiedział Nicolai Wammen, minister finansów Danii i globalny promotor działalności ECW.

Do tej pory wspólne, wieloletnie i nadzwyczajne inwestycje ECW w Etiopii objęły swoim zasięgiem ponad 550 tysięcy dzieci i młodzieży, zapewniając im kompleksowe wsparcie.

„Przedstawiciele organizacji UNICEF w Etiopii i jej partnerzy wyrażają ogromną wdzięczność za nieustanne wsparcie i zaangażowanie ECW. Miejsce dzieci jest w szkole, a dzięki ECW mogą uczyć się i bawić w bezpiecznym środowisku na terenie całego kraju" – powiedział dr Aboubacar Kampo, przedstawiciel UNICEF w Etiopii.

„Organizacja Imagine1Day pragnie podziękować za dotację ECW w ramach pierwszego etapu działań kryzysowych. Dzięki temu hojnemu wsparciu zapewnimy ponad 13 tysiącom dzieci wykluczonych z systemu edukacyjnego w regionie Afar – wśród których 60% to dziewczęta, a 13% to dzieci niepełnosprawne – dostęp do bezpiecznych środowisk edukacyjnych. Projekt ten nie tylko poprawi ich dobrostan, ale także umożliwi realizację pełnego potencjału. Biorąc pod uwagę fakt, że edukacja w sytuacjach kryzysowych w Etiopii jest poważnie niedofinansowana, dotacja ta ma kluczowe znaczenie w kontekście zapewnienia dzieciom dotkniętym kryzysem możliwości edukacyjnych i wsparcia, których potrzebują, aby zbudować lepszą przyszłość" – powiedział dr Seid Aman, dyrektor krajowy Imagine1Day.

Inwestycje ECW wpisują się w etiopski plan działań humanitarnych (ang. Ethiopia Humanitarian Response Plan – HRP) i VI program rozwoju sektora edukacji w Etiopii. ECW pilnie apeluje o dodatkowe zasoby, aby wypełnić lukę w finansowaniu w wysokości 64 mln dolarów na realizację kluczowych potrzeb edukacyjnych w ramach HRP 2024.

