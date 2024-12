La mission de haut niveau d'Education Cannot Wait en Éthiopie appelle à des solutions de financement innovantes et audacieuses pour répondre aux besoins éducatifs urgents de neuf millions d'enfants non scolarisés frappés par la crise

Au cours de la mission, une nouvelle subvention de cinq millions USD de première réponse d'urgence d'ECW a été annoncée, portant à 93 millions USD le total des investissements d'Education Cannot Wait dans le pays.

NEW YORK, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'issue d'une mission conjointe de haut niveau en Éthiopie, le Global Champion d'Education Cannot Wait (Éducation sans delai, ECW) et ministre danois des Finances Nicolai Wammen, ainsi que la directrice exécutive d'ECW Yasmine Sherif, ont appelé à une action audacieuse des bailleurs de fonds afin de mettre en place des solutions de financement innovantes pour offrir une éducation de qualité à des millions d'enfants frappés par des crises en Éthiopie et au-delà.

On estime à neuf millions le nombre d'enfants non scolarisés en Éthiopie aujourd'hui, en raison de la violence persistante, des catastrophes climatiques et des déplacements forcés généralisés, soit trois fois plus qu'en 2022. Près de 18 % des écoles du pays ont été détruites ou endommagées. L'Éthiopie accueille également la troisième plus grande population de réfugiés en Afrique, avec plus de 200 000 nouveaux arrivants en provenance du Soudan et de la Somalie rien qu'en 2023-2024, une situation qui accroît encore la pression sur les ressources actuelles.

La délégation de haut niveau d'ECW s'est rendue dans la région du Tigré, qui se remet d'un conflit de trois ans qui a complètement interrompu l'enseignement. La délégation a visité des écoles qui reçoivent un financement d'ECW et de partenaires stratégiques, et a rencontré des enfants, des parents et des enseignants. La délégation a pu constater l'impact des programmes soutenus par ECW et exécutés par les Nations unies et les partenaires internationaux et locaux de la société civile - notamment l'UNICEF, le Conseil norvégien pour les réfugiés, Save the Children et Imagine1Day - en étroite collaboration avec le gouvernement. Dans une école, les inscriptions ont augmenté de 20 % l'année dernière grâce à un ensemble complet d'interventions financées par ECW.

« La crise de l'éducation en Éthiopie est l'une des plus grandes crises silencieuses du monde actuel. Pourtant, nous constatons que les investissements d'ECW ont un impact impressionnant. La passion d'apprendre chez les filles et les garçons est évidente. Nous devons maintenant les soutenir et lancer un appel urgent aux partenaires donateurs stratégiques pour obtenir un financement supplémentaire », déclare Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait, le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations unies.

Au cours de la mission, Sherif a annoncé une nouvelle subvention de cinq millions USD pour la première réponse d'urgence (FER), ce qui porte le total des investissements d'ECW en Éthiopie à plus de 93 millions USD depuis 2017. Mise en œuvre par l'UNICEF (quatre millions USD) et l'organisation locale Imagine1Day (un million USD) avec leurs partenaires de consortium, la nouvelle subvention FER vise à répondre aux besoins urgents dans les régions d'Oromia et d'Afar, où la reprise du conflit, la violence intercommunautaire, la sécheresse et les déplacements ont encore perturbé les services d'éducation ces derniers mois. Ces interventions d'urgence s'appuieront sur le programme pluriannuel de résilience de 24 millions USD annoncé le mois dernier par ECW, ciblant les régions d'Amhara, de Somalie et du Tigré.

« Il est réconfortant de constater que l'éducation de qualité transforme des vies dans les situations de crise les plus complexes. J'ai rencontré des filles et des garçons forts et résilients qui reprennent le chemin de l'apprentissage, de la guérison et de l'épanouissement grâce au soutien d'ECW. Cependant, les conflits, le changement climatique et d'autres crises continuent de pousser des millions d'enfants à quitter l'école chaque année, en Éthiopie et ailleurs. Le statu quo ne permettra pas de relever ce défi. J'encourage les partenaires du secteur privé à se joindre aux efforts d'ECW et à investir dans des stratégies de financement nouvelles et innovantes pour combler un fossé qui se creuse« », a déclaré Nicolai Wammen, ministre des Finances du Danemark et Global Champion d'ECW.

À ce jour, les investissements pluriannuels et d'urgence combinés d'ECW en Éthiopie ont permis de soutenir plus de 550 000 enfants et adolescents grâce à un éventail complet d'initiatives.

« UNICEF Éthiopie et ses partenaires sont très reconnaissants du soutien renouvelé et dévoué d'ECW. La place des enfants est dans la salle de classe et grâce à ECW, les enfants apprennent et jouent dans un environnement sûr dans tout le pays », a déclaré le Dr Aboubacar Kampo, représentant de l'UNICEF en Éthiopie.

« Imagine1Day est profondément reconnaissant pour cette subvention de première réponse d'urgence d'ECW. Grâce à ce soutien généreux, nous fournirons à plus de 13 000 enfants non scolarisés de la région d'Afar - dont 60 % de filles et 13 % d'enfants handicapés - un accès à des environnements d'apprentissage sûrs. Ce projet permettra non seulement d'améliorer leur bien-être, mais aussi de leur donner les moyens de réaliser leur plein potentiel. Étant donné que l'éducation dans les situations d'urgence en Éthiopie a été gravement sous-financée, cette subvention est cruciale pour garantir que les enfants touchés par la crise reçoivent l'éducation et le soutien dont ils ont besoin pour se construire un avenir meilleur », déclare le Dr Seid Aman, directeur national d'Imagine1Day.

Les investissements d'ECW sont alignés sur le plan de réponse humanitaire (HRP) de l'Éthiopie et sur l'Ethiopia Education Sector Development Programme VI. ECW demande des ressources supplémentaires pour combler le déficit de financement de 64 millions USD pour les besoins éducatifs urgents du HRP 2024.

