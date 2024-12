Misia na vysokej úrovni fondu Education Cannot Wait v Etiópii vyzýva na odvážne inovatívne riešenia financovania, ktoré by urýchlene riešili potreby vzdelávania 9 miliónov detí postihnutých krízou, ktoré nenavštevujú školu

Počas misie bol oznámený nový grant krízovej prvej pomoci First Emergency Response fondu ECW vo výške 5 miliónov USD, čím sa celkové investície fondu Education Cannot Wait v krajine zvýšili na 93 miliónov USD.

NEW YORK, 9. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Na záver spoločnej misie na vysokej úrovni v Etiópii globálny šampión fondu Education Cannot Wait (ECW) a dánsky minister financií Nicolai Wammen spolu s výkonnou riaditeľkou fondu ECW Yasmine Sherifovou vyzvali na odvážne kroky darcov na zintenzívnenie nových a inovatívnych riešení financovania s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre milióny detí zasiahnutých krízou v Etiópii aj mimo nej.

Odhaduje sa, že 9 miliónov detí v Etiópii dnes nenavštevuje školu v dôsledku pokračujúceho násilia, katastrof spôsobených zmenou klímy a rozsiahleho núteného vysídľovania – čo je ohromujúci trojnásobný nárast od roku 2022. Takmer 18 % škôl v krajine bolo zničených alebo poškodených. Etiópia je tiež hostiteľom tretej najväčšej populácie utečencov v Afrike, pričom len v rokoch 2023 – 2024 sem prišlo viac ako 200 000 nových prisťahovalcov zo Sudánu a Somálska, čo ďalej zvyšuje tlak na existujúce zdroje.

Delegácia ECW na vysokej úrovni pricestovala do regiónu Tigray, ktorý sa spamätáva z 3-ročného konfliktu, ktorý úplne zastavil vzdelávanie. Delegácia navštívila školy využívajúce financovanie fondu ECW a strategických partnerov a stretla sa s deťmi, rodičmi aj učiteľmi. Delegácia videla na vlastné oči vplyv programov podporovaných fondom ECW realizovaných OSN a medzinárodnými a miestnymi partnermi občianskej spoločnosti – vrátane UNICEF, Nórskej rady pre utečencov, organizácií Save the Children a Imagine1Day – v úzkej spolupráci s vládou. Len v jednej škole sa počet zapísaných detí v minulom roku zvýšil o pôsobivých 20 % vďaka komplexnému balíku intervencií financovaných fondom ECW.

„Kríza vzdelávania v Etiópii je dnes jednou z najväčších tichých kríz na svete. Napriek tomu vidíme pozoruhodný vplyv investícií fondu ECW. Vášeň pre učenie bola medzi dievčatami aj chlapcami veľmi zjavná. Teraz ich musíme podporiť a naliehavo apelovať na strategických partnerov v podobe darcov pre potreby dodatočného financovania," povedala Yasmine Sherifová, výkonná riaditeľka Education Cannot Wait, globálneho fondu pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach v rámci OSN.

Počas misie Sherifová oznámila nový grant krízovej prvej pomoci First Emergency Response (FER) vo výške 5 miliónov USD, čím sa celkové investície ECW v Etiópii od roku 2017 zvýšili na viac ako 93 miliónov USD. Cieľom nového grantu FER realizovaného organizáciou UNICEF (4 milióny USD) a miestnou organizáciou Imagine1Day (1 milión USD) spolu s ich partnermi v konzorciu je riešiť naliehavé potreby v regiónoch Oromia a Afar, kde obnovený konflikt, násilie medzi komunitami, suchá a vysídľovanie v posledných mesiacoch ešte viac narušili služby v oblasti vzdelávania. Tieto núdzové zásahy nadviažu na viacročný program odolnosti v hodnote 24 miliónov USD, ktorý minulý mesiac oznámil fond ECW a ktorý sa zameriava na potreby v regiónoch Amhara, Somálsko a Tigray.

„Je potešujúce byť svedkom život transformujúcej sily kvalitného vzdelávania v tých najzložitejších krízových situáciách. Stretla som silné a odolné dievčatá a chlapcov, ktorí sa vďaka podpore fondu ECW vracajú k učeniu, liečeniu a prosperujú. Konflikty, zmena klímy a iné krízy však naďalej každoročne vytláčajú milióny detí zo škôl – v Etiópii aj mimo nej. Fungovanie ako obvykle túto výzvu nesplní. Vyzývam partnerov zo súkromného sektora, aby sa pripojili k úsiliu ECW a investovali do nových a inovatívnych finančných stratégií s cieľom vyplniť zväčšujúcu sa medzeru," povedal Nicolai Wammen, minister financií Dánska a globálny šampión fondu ECW.

K dnešnému dňu sa kombinované viacročné a núdzové investície ECW v Etiópii dostali k viac ako 550 000 deťom a dospievajúcim, čím sa zabezpečuje komplexná škála podpory.

„UNICEF Etiópia a partneri sú veľmi vďační za pokračujúcu a oddanú podporu fondu ECW. Deti patria do tried a vďaka ECW sa deti učia a hrajú v bezpečnom prostredí po celej krajine," povedal Dr. Aboubacar Kampo, zástupca UNICEF v Etiópii.

„Organizácia Imagine1Day je nesmierne vďačná za tento grant krízovej prvej pomoci First Emergency Response fondu ECW. Vďaka tejto štedrej podpore poskytneme viac ako 13 000 deťom, ktoré nenavštevujú školu v regióne Afar – z ktorých je 60 % dievčat a 13 % detí so zdravotným postihnutím – prístup k bezpečnému prostrediu na vzdelávanie. Týmto projektom sa zlepší nielen ich blaho, ale tiež im umožní naplno využiť svoj potenciál. Vzhľadom na to, že vzdelávanie v núdzových situáciách v Etiópii bolo výrazne podfinancované, tento grant je kľúčový, aby sa zabezpečilo, že deti postihnuté krízou získajú vzdelanie a podporu, ktorú potrebujú na vybudovanie svetlejšej budúcnosti," povedal Dr. Seid Aman, riaditeľ Imagine1Day v krajine.

Investície fondu ECW sú v súlade s plánom humanitárnej reakcie (HRP) Etiópie a programom rozvoja sektora vzdelávania v Etiópii VI. Fond ECW naliehavo žiada o dodatočné zdroje na vyplnenie medzery vo financovaní vo výške 64 miliónov USD na akútne potreby v oblasti vzdelávania v rámci HRP 2024.

