Mise na vysoké úrovni organizace Education Cannot Wait v Etiopii vyzývá ke smělým inovativním finančním řešením, která by měla urychleně vyřešit vzdělávací potřeby 9 milionů dětí, jež nechodí do školy a jsou postiženy krizí

Během mise byl oznámen nový grant ECW, nazvaný První nouzová reakce, ve výši 5 milionů amerických dolarů. Tím se celkové investice organizace Education Cannot Wait v zemi zvýšily na 93 milionů amerických dolarů.

NEW YORK, 9. prosince 2024 /PRNewswire/ -- Na závěr společné mise na vysoké úrovni v Etiopii vyzvali globální podporovatel organizace Education Cannot Wait (ECW, Vzdělání nepočká) a dánský ministr financí Nicolai Wammen spolu s výkonnou ředitelkou ECW Yasmine Sherifovou ke smělým krokům dárců, kteří by měli zintenzivnit nová a inovativní řešení financování s cílem zajistit kvalitní vzdělávání pro miliony dětí, které se ocitly v krizových situacích v Etiopii i mimo ni.

Odhaduje se, že v Etiopii dnes kvůli pokračujícímu násilí, katastrofám způsobeným klimatem a rozsáhlému nucenému vysídlení nechodí do školy přibližně 9 milionů dětí, což je oproti roku 2022 trojnásobný nárůst. Téměř 18 % škol v zemi bylo zničeno nebo poškozeno. Etiopie také hostí třetí největší počet uprchlíků v Africe, přičemž jen v letech 2023-2024 přibylo více než 200.000 nových uprchlíků ze Súdánu a Somálska. To dále zvyšuje tlak na dané zdroje.

Delegace ECW na vysoké úrovni odcestovala do regionu Tigraj, který se vzpamatovává z tříletého konfliktu, jenž zcela zastavil vzdělávání. Delegace navštívila školy, které využívají financování ECW a strategických partnerů, a setkala se s dětmi, rodiči a učiteli. Delegace se na vlastní oči přesvědčila o efektu programů podporovaných ECW, které realizuje OSN a mezinárodní a místní partneři z řad občanské společnosti – včetně UNICEF, Norské rady pro uprchlíky, organizace Zachraňte děti a Imagine1Day – v úzké spolupráci s vládou. Jen v jedné škole se v loňském roce díky komplexnímu balíčku zásahů financovaných ECW zvýšil počet žáků o úctyhodných 20 %.

„Krize vzdělávání v Etiopii je dnes jednou z největších tichých krizí na světě. Přesto vidíme působivý efekt investic ECW. Nadšení pro učení u dívek i chlapců bylo velmi patrné. Nyní je musíme podpořit a naléhavě apelovat na strategické dárcovské partnery, aby poskytli další finanční prostředky," uvedla Yasmine Sherifová, výkonná ředitelka organizace Education Cannot Wait, globálního fondu pro vzdělávání v mimořádných a vleklých krizích v rámci OSN.

Během mise Sherifová oznámila nový grant První nouzová reakce (FER) ve výši 5 milionů amerických dolarů. Tím se celkové investice ECW v Etiopii od roku 2017 zvýšily na více než 93 milionů dolarů. Nový grant FER, který realizují UNICEF (4 miliony amerických dolarů) a místní organizace Imagine1Day (1 milion dolarů) spolu se svými partnery v konsorciu, je zaměřen na řešení naléhavých potřeb v regionech Oromie a Afarsko. Tam obnovený konflikt, násilí mezi jednotlivými složkami společnosti, sucho a vysídlení v posledních měsících dále narušily vzdělávací služby. Tyto nouzové zásahy budou navazovat na Víceletý program odolnosti ve výši 24 milionů dolarů, který ECW oznámila minulý měsíc a který se zaměřuje na potřeby v regionech Amharsko, Somálský stát a Tigraj.

„Je hřejivé být svědkem toho, jak kvalitní vzdělání mění život i v nejsložitějších krizových situacích. Setkal jsem se se silnými a otužilými dívkami a chlapci, kteří se díky podpoře ECW vracejí k učení, uzdravují se a prospívají. Konflikty, klimatická změna a další krize však nadále každý rok vytlačují ze škol miliony dětí – v Etiopii i mimo ni. Obvyklým způsobem tuto výzvu nezvládneme. Vyzývám partnery ze soukromého sektoru, aby se připojili k úsilí ECW a investovali do nových a inovativních finančních strategií, které by zaplnily prohlubující se mezeru," řekl Nicolai Wammen, ministr financí Dánska a globální podporovatel ECW.

Do dnešního dne se kombinované víceleté a mimořádné investice ECW v Etiopii dostaly k více než 550.000 dětí a dospívajících, jimž poskytly širokou škálu podpory.

„UNICEF Etiopie a partneři jsou velmi vděční za pokračující a obětavou podporu ze strany ECW. Děti patří do třídy a díky ECW se děti učí a hrají si v bezpečném prostředí po celé zemi," řekl Dr. Aboubacar Kampo, zástupce UNICEF v Etiopii.

„Organizace Imagine1Day je velmi vděčná za tento grant ECW První nouzová reakce. Díky této velkorysé podpoře poskytneme v regionu Afarsko více než 13.000 dětem, které nechodí do školy – z nichž 60 % tvoří dívky a 13 % děti se zdravotním postižením – přístup k bezpečnému vzdělávacímu prostředí. Tento projekt jim nejen zvýší hmotné postavení, ale také jim umožní naplno rozvinout jejich potenciál. Vzhledem k tomu, že vzdělávání v nouzových situacích v Etiopii je značně podfinancované, je tento grant klíčový, aby se zajistilo, že se dětem postiženým krizí dostane vzdělání a podpory, které potřebují k vybudování lepší budoucnosti," řekl Dr. Seid Aman, ředitel Imagine1Day pro danou zemi.

Investice ECW jsou v souladu s Etiopským plánem humanitární pomoci (HRP) a Etiopským programem rozvoje vzdělávacího sektoru VI. ECW naléhavě žádá o dodatečné zdroje, které by zaplnily chybějící finanční prostředky ve výši 64 milionů amerických dolarů na akutní potřeby vzdělávání v rámci HRP 2024.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2575916/5G8A3279.jpg