La misión de alto nivel de Education Cannot Wait en Etiopía aboga por soluciones financieras audaces e innovadoras para atender con urgencia las necesidades educativas de 9 millones de niños afectados por la crisis que no van a la escuela

Durante la misión, se anunció una nueva subvención de 5 millones de dólares de ECW First Emergency Response, que eleva las inversiones totales de Education Cannot Wait en el país a la cifra de 93 millones de dólares.

NUEVA YORK, 9 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Al concluir la misión conjunta de alto nivel en Etiopía, Nicolai Wammen, representante mundial de Education Cannot Wait (ECW) y ministro de finanzas danés, junto a Yasmine Sherif, directora ejecutiva de ECW, exhortaron a hacer una audaz donación para impulsar soluciones financieras nuevas e innovadoras con el fin de ofrecer una educación de calidad para millones de niños atrapados en la crisis en Etiopía y más allá de sus fronteras.

Se estima que en la actualidad 9 millones de niños en Etiopía no van a la escuela a causa de la constante violencia, las catástrofes de origen climatológico y los desplazamientos forzados en toda la nación.

Se estima que en la actualidad 9 millones de niños en Etiopía no van a la escuela a causa de la constante violencia, las catástrofes de origen climatológico y los desplazamientos forzados en toda la nación, lo que significa un vertiginoso aumento tres veces superior a las cifras de 2022. Alrededor del 18 % de las escuelas en el país han sido destruidas o sufrido algún daño. Etiopía también alberga el tercer mayor número de refugiados en África, con cerca de 200.000 recién llegados provenientes de Sudán y Somalia solo entre 2023 y 2024, lo que incrementa la presión sobre los recursos existentes.

La delegación de alto nivel de ECW viajó a la región del Tigré, que se recupera de un conflicto de 3 años que trajo consigo la paralización total de la educación. La delegación hizo un recorrido por las escuelas que se benefician de los fondos de ECW y sus socios estratégicos y se reunió con niños, padres y docentes. La delegación comprobó de primera mano el impacto de los programas respaldados por ECW e implementados por la ONU y los colaboradores de la sociedad civil local e internacional, entre los que se incluyen la UNICEF, el Consejo Noruego para Refugiados, Save the Children e Imagine1Day, en estrecha colaboración con el gobierno. Solo en una escuela, la matrícula de estudiantes aumentó en un impresionante 20 % el año pasado gracias a un paquete integral de intervenciones financiado por ECW.

"La crisis educacional en Etiopía es una de las mayores crisis silenciosas que existen hoy en el mundo. Aun así, estamos viendo el impresionante impacto de las inversiones de ECW. La pasión por el aprendizaje, tanto en chicas como en chicos, fue muy evidente. Ahora necesitamos apoyarlos y hacemos un llamado urgente a los socios donantes estratégicos para proporcionar financiamiento adicional", expresó Yasmine Sherif, directora ejecutiva de Education Cannot Wait, el fondo global de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas.

Durante la misión, Sherif anunció una nueva subvención de 5 millones de dólares de First Emergency Response (FER), que eleva el total de inversiones de ECW en Etiopía a más de 93 millones de dólares desde 2017. La nueva subvención de FER, implementada por la UNICEF (4 millones de dólares) y la organización local, Imagine1Day (1 millón de dólares) junto con los miembros del consorcio, está dirigida a solucionar las necesidades urgentes en las regiones de Oromía y Afar, donde la reanudación del conflicto, la violencia entre las comunidades, la sequía y los desplazamientos han afectado más aún los servicios educacionales en los últimos meses. Estas intervenciones de emergencia aprovecharán el Programa Multianual de Resiliencia de 24 millones de dólares anunciado el mes pasado por ECW, y dirigido a atender las necesidades en las regiones de Amhara, Somalí y Tigré.

"Es reconfortante ser testigos del poder transformador que tiene la educación de calidad en las más complejas situaciones de crisis. Conocí a niñas y niños fuertes y resilientes que han regresado a la escuela, y están sanando y prosperando gracias al apoyo de ECW. Sin embargo, los conflictos, el cambio climático y otras crisis continúan sacando de las aulas a millones de niños cada año, en Etiopía y más allá de sus fronteras. Los negocios, como siempre, no enfrentarán este desafío. Exhorto a los socios del sector privado a unirse a los esfuerzos de ECW y a invertir en estrategias de financiación nuevas e innovadoras para disminuir la creciente brecha", declaró Nicolai Wammen, ministro de finanzas de Dinamarca y representante mundial de ECW.

Hasta la fecha, las inversiones combinadas multianuales y de emergencia de ECW en Etiopía han beneficiado a más de 550.000 niños y adolescentes, proporcionándoles una amplia variedad de apoyos.

"UNICEF Etiopía y los colaboradores están muy agradecidos por el apoyo constante y dedicado de ECW. Los niños tienen que estar en las aulas y gracias a ECW están aprendiendo y jugando en entornos seguros en todo el país", expresó el Dr. Aboubacar Kampo, representante de la UNICEF en Etiopía.

"Imagine1Day está sumamente agradecida por esta subvención hecha por ECW First Emergency Response. Con este generoso aporte, les proporcionaremos acceso a entornos de aprendizaje seguros a más de 13.000 niños en la región de Afar que no van a la escuela, de los cuales el 60 % son niñas y el 13 % son niños con discapacidades. Este proyecto no solo mejorará su bienestar, sino que les permitirá alcanzar su máximo potencial. Debido a que la educación en situaciones de emergencia en Etiopía ha sufrido una grave carencia de fondos, esta subvención es vital para garantizar que los niños afectados por la crisis reciban la educación y el apoyo que necesitan para construir un mejor futuro", expresó el Dr. Seid Aman, director en el país de Imagine1Day.

Las inversiones de ECW están alineadas con el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés) para Etiopía y el Programa para el Desarrollo del Sector Educativo de Etiopía VI. ECW hace un llamado urgente para proporcionar recursos adicionales con el objetivo de disminuir el déficit de financiamiento de 64 millones de dólares para hacer frente a las acuciantes necesidades educativas del HRP 2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575925/5G8A3279.jpg

FUENTE Education Cannot Wait