نجما بوليوود شاروخان وسلمان خان يحضران الافتتاح الخاص لكبار الشخصيات لمتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي

شوهد المشاهير المحبوبون وهم يتجولون في أحدث معلم ثقافي في أبوظبي قبيل افتتاحه الكبير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- احتفل متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، أحدث إضافة إلى المنطقة الثقافية في السعديات، بافتتاحه الكبير المرتقب من خلال عرض حصري مخصص لكبار الشخصيات مساء الخميس، حيث جمع نخبة من المواهب العالمية والقادة الثقافيين والضيوف المميزين، لمنحهم أول نظرة داخل أحدث معالم المنطقة.

وقبيل الافتتاح الرسمي للجمهور في 22 نوفمبر 2025 في أبوظبي، شوهد نجما بوليوود شاروخان وسلمان خان وهما يستكشفان المتحف ويستمتعان بنظرة حصرية أولى على مقتنياته ومعارضه الحيوية. اختبر الممثلان العروض الغامرة التي تبعث الحياة في التاريخ الطبيعي، وشاهدا أبرز المعروضات، وفي مقدمتها «ستان» الذي يعود عمره إلى 67 مليون عام، ويُعد واحداً من أفضل الهياكل العظمية المتحجرة المحفوظة لديناصور « تيرانوصور ريكس» تم اكتشافها على الإطلاق.

كما رحب حفل الافتتاح الخاص بكبار الشخصيات بمجموعة لافتة من المشاهير العالميين من مجالات السينما والتلفزيون والموسيقى والفن والثقافة. وتقدّم الحضور على السجادة الحمراء المقيم في أبوظبي وأيقونة التلفزيون العالمي ستيف هارفي، إلى جانب مصمم المؤثرات الخاصة الشهير ونجم البرنامج التلفزيوني «MythBusters» (مدمرو الخرافات) آدم سافاج، ومن المواهب الهوليوودية الصاعدة ديفيد إياكونو وأودرينا ميراندا، وهما نجما فيلم «جوراسيك وورلد» الأخير. وانضم إليهم المنتج ورائد الأعمال الحائز على جوائز سويز بيتز، والممثلان الشهيران رون بيرلمان ‏(Hellboy, Sons of Anarchy) وجيانكارلو إسبوزيتو ‏(Breaking Bad, The Mandalorian)، والعارضة والأيقونة الثقافية التونسية-الإيطالية عفاف جنيفان، إلى جانب حشد من الضيوف المميزين الآخرين.

يركز متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وهو أكبر مؤسسة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بشكل خاص على التاريخ الطبيعي لدولة الإمارات والمنطقة الأوسع. وتأخذ المعارض الزوار في رحلة عبر الزمن إلى سبعة ملايين عام مضت، عندما كان مناخ شبه الجزيرة العربية مختلفاً تماماً، مما وهب الحياة لمناظر طبيعية خضراء مورقة شبيهة بالسافانا. وكانت تجوب هذه البيئات حيواناتٌ انقرضت اليوم، من بينها فيل عملاق ذو أربعة أنياب، وهو معروض أيضاً ليتمكن الزوار من اكتشافه عن قرب.

تضم قاعات المتحف معروضات استثنائية تبعث الحياة في أعظم قصص الطبيعة، بما في ذلك لمحات مذهلة عن عصر الديناصورات. وتحتضن ردهة المتحف أول عرض في العالم لقطيع من ديناصورات الصوربودات العملاقة ذات الأعناق الطويلة، بخمسة أنواع مختلفة تقف في تشكيل مهيب لاستقبال الزوار عند دخولهم. وفي أعماق القاعات، ينتظر الزوار إنجاز عالمي فريد آخر: عرض يضم اثنين من ديناصورات «تيرانوصور ريكس» في مشهد اشتباك درامي فوق جيفة ديناصور ثلاثيّ القرون (تريسيراتوبس)، في أول مرة تُعرض فيها أحافير «تي ريكس» ضمن مشهد حيوي بهذه الدرجة من الديناميكية.

ينضم متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي إلى مجموعة من المعالم الثقافية العالمية في المنطقة الثقافية في السعديات، تضم متحف اللوفر أبوظبي وتيم لاب فينومينا أبوظبي، إلى جانب متحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب افتتاحهما. وتتكامل هذه المؤسسات معاً لتُرسّخ مكانة المنطقة الثقافية في السعديات بوصفها وجهة عالمية للثقافة والإبداع والتبادل متعدد التخصصات، ومكاناً يلتقي فيه الفن والعلم والتراث لتشكيل أجيال المستقبل.

