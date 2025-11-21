발리우드 슈퍼스타 샤룩 칸과 살만 칸, 아부다비 자연사 박물관 VIP 개관 참석

팬들이 사랑하는 두 스타가 아부다비의 최신 문화 랜드마크를 그랜드 오픈에 앞서 둘러보는 모습이 포착됐다

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 11월 21일 /PRNewswire/ -- 사디야트 문화지구(Saadiyat Cultural District)에 새롭게 문을 연 아부다비 자연사박물관(Natural History Museum Abu Dhabi)이 목요일 저녁 VIP 시사회를 통해 대망의 그랜드 오픈을 기념했다. 이날 행사에는 글로벌 스타, 문화계 리더, 특별 게스트가 한자리에 모여 지역의 최신 랜드마크를 가장 먼저 둘러보는 시간을 가졌다.

2025년 11월 22일로 예정된 공식 일반 개관에 앞서, 발리우드 슈퍼스타 샤룩 칸(Shah Rukh Khan)과 살만 칸(Salman Khan)이 박물관을 둘러보며 소장품과 역동적인 전시를 가장 먼저 관람했다. 두 배우는 자연사를 생생하게 체험할 수 있는 몰입형 전시를 체험하며, 6700만 년 된 티라노사우루스 렉스(T. rex) '스탄(Stan)' 화석과 같이 가장 잘 보존된 표본 중 하나를 직접 확인하는 기회를 가졌다.

이번 VIP 오프닝에는 영화, TV, 음악, 예술, 문화 분야의 국제적 유명 인사들도 대거 참석했다. 레드카펫을 이끈 인사로는 아부다비 거주 글로벌 TV 아이콘 스티브 하비(Steve Harvey), 특수효과 디자이너이자 '미스버스터즈(MythBusters)' 출연자 아담 새비지(Adam Savage), 최근 '쥬라기 월드(Jurassic World)' 영화 출연 배우인 데이비드 이아코노(David Iacono)와 오드리나 미란다(Audrina Miranda) 등이 있다. 또한 수상 경력에 빛나는 프로듀서이자 사업가인 스위즈 비츠(Swizz Beatz), 배우 론 펄만(Ron Perlman), '헬보이(Hellboy)', '썬즈 오브 아나키(Sons of Anarchy)), 지안카를로 에스포지토(Giancarlo Esposito), '브레이킹 배드(Breaking Bad)', '만달로리안(The Mandalorian))', 튀니지계 이탈리아 모델 겸 문화 아이콘 아페프 지니펜(Afef Jnifen) 등 수많은 저명인사도 함께했다.

아부다비 자연사박물관은 중동에서 가장 큰 규모를 자랑하는 자연사 기관으로, 아랍에미리트와 인근 지역의 자연사에 특별한 초점을 맞추고 있다. 방문객들은 전시관을 통해 700만 년 전으로 거슬러 올라가는 시간 여행을 떠난다. 전시관은 지금과는 많이 달랐던 아라비아의 기후, 지금은 멸종된 동물들이 배회했던 푸르고 무성한 사바나와 같은 풍경으로 재현됐다. 이 시대를 대표하는 전시물 중 하나로 네 개의 엄니를 가진 거대한 코끼리 화석도 전시돼 있다.

박물관에는 특히 경외심을 불러일으키는 공룡 시대의 모습을 포함해 자연의 가장 위대한 이야기를 생생하게 전하는 놀라운 전시물이 마련되어 있다. 박물관 중앙 아트리움에는 세계 최초로 선보이는 용각류 공룡 무리가 전시되어 있으며, 다섯 종의 긴 목을 가진 공룡들이 위엄 있게 서서 방문객을 맞이한다. 전시관 안쪽에는 또 다른 세계 최초 장면이 기다리고 있다. 바로 두 마리의 티라노사우루스가 트리케라톱스 사체를 두고 싸우는 모습을 재현한 전시로, 두 개의 화석 T. rex가 이렇게 역동적인 장면으로 전시된 것은 이번이 처음이다.

아부다비 자연사박물관은 루브르 아부다비(Louvre Abu Dhabi), 팀랩 페너메나 아부다비(teamLab Phenomena Abu Dhabi), 그리고 곧 개관 예정인 자예드 국립박물관(Zayed National Museum), 구겐하임 아부다비(Guggenheim Abu Dhabi)와 함께 사디야트섬의 세계적 수준 기관 커뮤니티에 합류하게 된다. 이들 기관은 함께 사디야트 문화지구를 예술, 창의성, 학제 간 교류를 위한 글로벌 문화 허브로 정의하며, 예술, 과학, 유산이 결합해 미래 세대를 형성하는 공간으로 자리매김하게 된다.

아부다비 자연사박물관 티켓은 지금 nhmad.ae에서 예매할 수 있다.

아부다비 문화관광청 소개

아부다비 문화관광청(Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, DCT 아부다비)은 아부다비의 문화 및 관광 산업과 창조 산업의 지속 가능한 성장을 주도하며, 경제 발전을 촉진하고 아부다비의 글로벌 목표 달성을 지원한다.

아부다비를 세계적인 주요 관광지로 자리매김하게 하는 기관들과 협력함으로써, DCT 아부다비는 에미리트의 잠재력이라는 공동 비전을 중심으로 생태계를 결집하고, 노력과 투자를 조율하며, 혁신적 솔루션을 제공하고, 문화 및 관광 산업을 지원하기 위한 최상의 도구, 정책, 시스템을 활용한다.

DCT 아부다비의 비전은 에미리트의 주민, 유산, 자연경관에 의해 정의된다. 아부다비가 진정성과 혁신, 비교할 수 없는 경험의 장소로서 위상을 강화할 수 있도록, 전통적인 환대 문화, 선구적 이니셔티브, 창의적 사고라는 살아있는 전통을 통해 이를 구현하고 있다.

아부다비 문화관광청과 아부다비 방문 정보는 dct.gov.ae 및 visitabudhabi.ae/에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2829085/Experience_Abu_Dhabi_1.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2829086/Experience_Abu_Dhabi_2.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2829087/Experience_Abu_Dhabi_3.jpg

