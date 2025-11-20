Les célébrités préférées des fans ont visité le nouveau site culturel d'Abu Dhabi avant son inauguration.

ABU DHABI, UAE, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi, dernier né du district culturel de Saadiyat, a marqué son ouverture très attendue par une avant-première VIP exclusive jeudi soir, réunissant des talents internationaux, des leaders culturels et des invités spéciaux pour un premier aperçu de l'intérieur du plus récent point de repère de la région.

Les stars de Bollywood Shah Rukh Khan et Salman Khan assistent à l'inauguration VIP du Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi

Avant l'ouverture officielle au public le 22 novembre 2025 à Abu Dhabi, Les superstars de Bollywood Shah Rukh Khan et Salman Khan ont été aperçues en train d'explorer le musée et de profiter d'un premier aperçu exclusif de ses collections et de ses expositions dynamiques. Les acteurs ont découvert les expositions immersives qui donnent vie à l'histoire naturelle et se sont intéressés à des éléments clés tels que « Stan », vieux de 67 millions d'années, l'un des exemples les mieux préservés de squelette fossilisé de T. rex jamais découverts.

L'inauguration VIP a également accueilli une brochette de célébrités internationales issues du cinéma, de la télévision, de la musique, de l'art et de la culture. Le tapis rouge était déroulé par Steve Harvey, résident d'Abu Dhabi et figure emblématique de la télévision mondiale ; le célèbre concepteur d'effets spéciaux et MythBusters star Adam Savage; et les jeunes talents d'Hollywood David Iacono et AudrinaMiranda, vedettes du récent film Jurassic World . Ils étaient accompagnés du producteur et entrepreneur primé Swizz Beatz; des célèbres acteurs Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) et Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) ; du mannequin tuniso-italien et icône culturelle Afef Jnifen; et d'un grand nombre d'autres invités de marque.

Le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi, la plus grande institution de ce type au Moyen-Orient, s'intéresse tout particulièrement à l'histoire naturelle des Émirats et de la région au sens large. Les galeries permettent de remonter le temps jusqu'à il y a sept millions d'années, lorsque le climat de l'Arabie était très différent, donnant naissance à un paysage de savane verte et luxuriante parcouru par des animaux aujourd'hui disparus, dont un éléphant géant à quatre défenses, qui est également exposé pour être découvert par les visiteurs.

Les galeries présentent des expositions extraordinaires qui donnent vie aux plus grandes histoires de la nature, y compris des aperçus impressionnants de l'âge des dinosaures. La première exposition au monde d'un troupeau de dinosaures sauropodes se trouve dans l'atrium du musée. Cinq espèces différentes de ces géants au long cou se dressent majestueusement pour accueillir les visiteurs dès leur entrée. Plus loin dans les galeries, une autre première mondiale nous attend : une exposition montrant des Tyrannosaurus rex en train de se battre pour la carcasse d'un Triceratops. C'est la première fois que deux T. rex fossiles sont exposés dans une scène aussi dynamique.

Le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi rejoint une communauté croissante d'institutions de classe mondiale sur l'île de Saadiyat, dont le Louvre Abu Dhabi, le teamLab Phenomena Abu Dhabi, et le futur musée national Zayed et le Guggenheim Abu Dhabi. Ensemble, ces institutions définissent le district culturel de Saadiyat comme une destination mondiale pour la culture, la créativité et les échanges interdisciplinaires, un lieu où l'art, la science et le patrimoine sont réunis pour façonner les générations futures.

Réservez dès maintenant vos billets pour le Natural History Museum Abu Dhabi sur nhmad.ae

