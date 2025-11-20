Las superestrellas de Bollywood Shah Rukh Khan y Salman Khan asisten a la inauguración VIP del Museo de Historia Natural de Abu Dhabi

Se vio a las celebridades favoritas de los fans recorriendo el nuevo hito cultural de Abu Dhabi antes de su gran inauguración

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Museo de Historia Natural de Abu Dabi, la última incorporación al Distrito Cultural de Saadiyat, celebró su muy esperada inauguración con un exclusivo avance VIP el jueves por la noche, que reunió a talentos de todo el mundo, líderes culturales e invitados especiales para echar un primer vistazo al interior del monumento más nuevo de la región.

Antes de la inauguración pública oficial el 22 de noviembre de 2025 en Abu Dabi, las superestrellas de Bollywood Shah Rukh Khan y Salman Khan fueron vistos explorando el museo y disfrutando de un primer vistazo exclusivo a sus colecciones y exhibiciones dinámicas. Los actores experimentaron las exhibiciones inmersivas que dan vida a la historia natural y se encontraron con aspectos clave como " Stan" de 67 millones de años, uno de los ejemplos mejor conservados de un esqueleto de T. rex fosilizado que se haya descubierto.

La inauguración VIP también dio la bienvenida a un emocionante grupo de celebridades internacionales del cine, la televisión, la música, el arte y la cultura. A la cabeza de la alfombra roja estaban Steve Harvey, residente en Abu Dhabi e ícono mundial de la televisión; el aclamado diseñador de efectos especiales y estrella de MythBusters Adam Savage; y los talentos emergentes de Hollywood David Iacono y Audrina Miranda, estrellas de la reciente película Jurassic World. A ellos se unieron el galardonado productor y empresario Swizz Beatz; los célebres actores Ron Perlman ( Hellboy, Sons of Anarchy) y Giancarlo Esposito ( Breaking Bad, The Mandalorian); el modelo e icono cultural tunecino-italiano Afef Jnifen; y una gran cantidad de otros distinguidos invitados.

El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, la institución más grande de su tipo en Oriente Medio, se centra especialmente en la historia natural de los Emiratos y de la región en general. Las galerías llevan a los visitantes en el tiempo a hace siete millones de años, cuando el clima árabe era muy diferente, dando vida a un paisaje verde y exuberante parecido a una sabana en el que vagaban animales ahora extintos, incluido un Elephant gigante con cuatro colmillos, que también está en exhibición para que los visitantes lo descubran.

Las galerías cuentan con exhibiciones extraordinarias que dan vida a las mejores historias de la naturaleza, incluyendo impresionantes vislumbres de la era de los dinosaurios. La primera exhibición mundial de una manada de dinosaurios saurópodos se encuentra en el atrio del museo, con cinco especies diferentes de estos gigantes de cuello largo de pie majestuosamente para saludar a los visitantes al entrar. Más profundamente en las galerías, le espera otra primicia mundial: una exhibición con Tyrannosaurus rexes atrapados en una batalla por el cadáver de un Triceratops, que es la primera vez que se exhiben dos T. rexes fósiles en una escena tan dinámica.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi se une a una creciente comunidad de instituciones de clase mundial en la isla de Saadiyat, como Louvre Abu Dabi, teamLab Phenomena Abu Dabi y el próximo Museo Nacional Zayed y Guggenheim Abu Dabi. Juntas, estas instituciones definen el Distrito Cultural Saadiyat como un destino global para la cultura, la creatividad y el intercambio interdisciplinario, un lugar donde el arte, la ciencia y el patrimonio se unen para dar forma a las generaciones futuras.

Acerca del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi:

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsa el crecimiento sostenible de sus sectores de cultura y turismo y de sus industrias creativas, lo que impulsa el progreso económico y ayuda a alcanzar las ambiciones globales más extensas de Abu Dhabi.

Al trabajar en asociación con las organizaciones que definen la posición del emirato como un destino internacional líder, DCT Abu Dhabi se esfuerza por unir el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del emirato, coordinar el esfuerzo y la inversión, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar a las industrias de la cultura y el turismo.

La visión de DCT Abu Dhabi se define por la gente, el patrimonio y el paisaje del emirato. Trabajamos para mejorar el estado de Abu Dhabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias incomparables, representadas por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Para más información sobre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y el destino, visite: dct.gov.ae y visitabudhabi.ae/

