Die bei den Fans beliebten Prominenten besichtigten Abu Dhabis neuestes kulturelles Wahrzeichen vor seiner Eröffnung

ABU DHABI, VAE, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Natural History Museum Abu Dhabi, die jüngste Erweiterung des Saadiyat-Kulturbezirks, feierte seine mit Spannung erwartete Eröffnung mit einer exklusiven VIP-Vorpremiere am Donnerstagabend, bei der internationale Talente, Kulturschaffende und besondere Gäste einen ersten Blick in das neueste Wahrzeichen der Region werfen konnten.

Bollywood-Superstars Shah Rukh Khan und Salman Khan besuchen die VIP-Eröffnung des Naturhistorischen Museums Abu Dhabi

Vor der offiziellen Eröffnung am 22. November 2025 in Abu Dhabi wurden die Bollywood-Superstars Shah Rukh Khan und Salman Khan dabei gesichtet, wie sie das Museum erkundeten und einen exklusiven ersten Blick auf seine Sammlungen und dynamischen Exponate warfen. Die Schauspieler erlebten die immersiven Ausstellungen, die Naturgeschichte zum Leben erwecken, und begegneten wichtigen Highlights wie dem 67 Millionen Jahre alten „Stan", einem der am besten erhaltenen Beispiele eines versteinerten T. rex Skeletts, das jemals entdeckt wurde.

Bei der VIP-Eröffnung waren auch zahlreiche internationale Prominente aus Film, Fernsehen, Musik, Kunst und Kultur anwesend. Der rote Teppich wurde von dem in Abu Dhabi ansässigen und weltweit bekannten Fernsehstar Steve Harvey, dem renommierten Special-Effects-Designer und MythBusters Star Adam Savage und den aufstrebenden Hollywood-Talenten David Iacono und AudrinaMiranda, den Stars des neuen Films Jurassic World , betreten. Zu ihnen gesellten sich der preisgekrönte Produzent und Unternehmer Swizz Beatz, die gefeierten Schauspieler Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) und Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), das tunesisch-italienische Model und die Kulturikone Afef Jnifen sowie eine Reihe weiterer hochrangiger Gäste.

Das Naturkundemuseum Abu Dhabi, die größte Einrichtung dieser Art im Nahen Osten, hat einen besonderen Schwerpunkt auf der Naturgeschichte der Emirate und der gesamten Region. Die Galerien entführen die Besucher in die Zeit vor sieben Millionen Jahren, als das Klima in Arabien noch ganz anders war und eine grüne und üppige savannenähnliche Landschaft entstand, in der heute ausgestorbene Tiere lebten, darunter ein riesiger Elefant mit vier Stoßzähnen, den die Besucher ebenfalls entdecken können.

In den Galerien werden außergewöhnliche Exponate gezeigt, die die größten Geschichten der Natur zum Leben erwecken, darunter auch beeindruckende Einblicke in das Zeitalter der Dinosaurier. Die weltweit erste Ausstellung einer Sauropodenherde befindet sich im Atrium des Museums. Fünf verschiedene Arten dieser langhalsigen Riesen stehen majestätisch da und begrüßen die Besucher, wenn sie das Museum betreten. Tiefer in den Galerien erwartet uns eine weitere Weltneuheit: eine Ausstellung mit Tyrannosaurus rexes, die um den Kadaver eines Triceratops kämpfen. Dies ist das erste Mal, dass zwei fossile T. rexes in einer solch dynamischen Szene ausgestellt werden.

Das Natural History Museum Abu Dhabi reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Weltklasse-Institutionen auf der Insel Saadiyat, darunter der Louvre Abu Dhabi, das teamLab Phenomena Abu Dhabi und das kommende Zayed National Museum und Guggenheim Abu Dhabi. Gemeinsam definieren diese Institutionen den Saadiyat Cultural District als ein globales Ziel für Kultur, Kreativität und interdisziplinären Austausch, ein Ort, an dem Kunst, Wissenschaft und Kulturerbe zusammengebracht werden, um zukünftige Generationen zu formen.

