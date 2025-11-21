Las superestrellas de Bollywood Shah Rukh Khan y Salman Khan asistieron a la inauguración VIP del Museo de Historia Natural de Abu Dabi

Las celebridades, favoritas del público, recorrieron el nuevo referente cultural de Abu Dabi antes de su gran inauguración

ABU DABI, EAU, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Museo de Historia Natural de Abu Dabi, la más reciente incorporación al Distrito Cultural de Saadiyat, celebró su esperada gran inauguración con una exclusiva presentación VIP el jueves por la noche, reuniendo a personalidades internacionales, líderes culturales e invitados especiales para un primer vistazo al nuevo referente de la región.

Antes de la inauguración oficial para el público el 22 de noviembre de 2025 en Abu Dabi, las superestrellas de Bollywood Shah Rukh Khan y Salman Khan fueron vistas explorando el museo y disfrutando de un adelanto exclusivo de sus colecciones y dinámicas exhibiciones. Los actores experimentaron las inmersivas muestras que dan vida a la historia natural y se encontraron con piezas clave como "Stan", de 67 millones de años de antigüedad, uno de los esqueletos fosilizados de T. rex mejor conservados jamás descubiertos.

La inauguración VIP también contó con la presencia de un emocionante elenco de celebridades internacionales del cine, la televisión, la música, el arte y la cultura. Encabezando la alfombra roja se encontraban Steve Harvey, residente de Abu Dabi e ícono televisivo mundial; Adam Savage, aclamado diseñador de efectos especiales y estrella de MythBusters; y los talentos emergentes de Hollywood David Iacono y Audrina Miranda, protagonistas de la reciente película Jurassic World. Junto a ellos estuvo el galardonado productor y empresario Swizz Beatz. Los aclamados actores Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) y Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian); la modelo e ícono cultural tunecino-italiana Afef Jnifen; y una gran cantidad de otros distinguidos invitados.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi, la mayor institución de su tipo en Oriente Medio, se centra especialmente en la historia natural de los Emiratos y la región. Sus galerías transportan a los visitantes a hace siete millones de años, cuando el clima árabe era muy diferente, dando vida a un paisaje verde y exuberante similar a una sabana, habitado por animales hoy extintos, como un elefante gigante con cuatro colmillos, que también se exhibe para que los visitantes lo descubran.

Las galerías presentan exposiciones extraordinarias que dan vida a las historias más fascinantes de la naturaleza, incluyendo impresionantes vislumbres de la era de los dinosaurios. La primera exhibición del mundo de una manada de dinosaurios saurópodos se encuentra en el atrio del museo, con cinco especies diferentes de estos gigantes de cuello largo que se yerguen majestuosamente para dar la bienvenida a los visitantes. Más adentro de las galerías, aguarda otra primicia mundial: una exhibición que muestra a dos Tyrannosaurus rex luchando por el cadáver de un Triceratops, la primera vez que se exhiben dos fósiles de T. rex en una escena tan dinámica.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi se une a una creciente comunidad de instituciones de renombre mundial en la isla de Saadiyat, entre las que se incluyen el Louvre Abu Dabi, teamLab Phenomena Abu Dabi y los próximos Museos Nacionales Zayed y Guggenheim Abu Dabi. En conjunto, estas instituciones definen el Distrito Cultural de Saadiyat como un destino global para la cultura, la creatividad y el intercambio interdisciplinario, un lugar donde el arte, la ciencia y el patrimonio se fusionan para inspirar a las futuras generaciones.

Reserve sus entradas para el Museo de Historia Natural de Abu Dabi a través de nhmad.ae

