寶萊塢巨星 Shah Rukh Khan 及 Salman Khan 現身阿布扎比自然史博物館 VIP 開幕禮

本次 VIP 開幕禮星光熠熠，出席嘉賓涵蓋電影、電視、音樂、藝術及文化界別。紅地毯陣容由阿布扎比居民兼全球電視名嘴 Steve Harvey、著名特效設計師兼《流言終結者》(MythBusters) 主持 Adam Savage，以及近期參演《侏羅紀世界》電影的荷里活新星 David Iacono 和 Audrina Miranda 領銜。同場嘉賓還包括獲獎製作人兼企業家 Swizz Beatz、著名演員 Ron Perlman（代表作：《Hellboy》、《Sons of Anarchy》）及 Giancarlo Esposito（代表作：《Breaking Bad》、《The Mandalorian》）；突尼西亞裔意大利名模兼文化偶像 Afef Jnifen，以及一眾尊貴賓客。

阿布扎比自然史博物館是中東地區同類機構中規模最大的，特別聚焦於阿聯酋及更廣泛地區的自然歷史。展廳將帶領訪客穿越時空，回到七百萬年前。當時阿拉伯地區的氣候與現在截然不同，是一片鬱鬱蔥蔥、類似熱帶草原的景象，棲息著現已滅絕的動物，包括一種長有四根象牙的巨型大象，其化石亦在館內展出供訪客探索。

館內展廳設有多個非凡展覽，將大自然最精彩的故事活現眼前，包括令人驚嘆的恐龍時代場景。博物館中庭展示了全球首個蜥腳類恐龍群展覽，五種不同種類的長頸巨獸宏偉佇立，迎接甫進場的訪客。深入展廳，另一項全球首創的展覽正等待著訪客：場景展示了兩隻暴龍為爭奪一具三角龍屍體而激戰，這是首次將兩具暴龍化石以如此充滿動感的形態同場展出。

阿布扎比自然史博物館的落成，進一步壯大了薩迪亞特島上的世界級文化機構社群，當中包括 Louvre Abu Dhabi、teamLab Phenomena Abu Dhabi，以及即將落成的 Zayed National Museum 和 Guggenheim Abu Dhabi。這些機構共同將薩迪亞特文化區定義為文化、創意及跨學科交流的全球目的地，匯聚藝術、科學與遺產，共同塑造未來世代。

阿布扎比自然史博物館現已接受預訂門票，詳情請瀏覽： nhmad.ae

阿布札比文化與旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布札比文化和旅遊業以及創意產業的可持續發展，促進經濟進步，並幫助實現阿布札比更廣泛的全球目標。

DCT Abu Dhabi 透過攜手多個確立酋長國作為領先國際目的地地位的組織，致力團結環繞酋長國潛力的共同願景生態系統，協調努力和投資，提供創新解決方案，並利用最佳工具、政策與系統，支援文化與旅遊業。

DCT Abu Dhabi 的願景是由該酋長國的人民、遺產和環境所決定。我們致力提升阿布扎比為確實、創新兼無與倫比體驗之地的地位，並以當地熱情好客傳統、開拓進取措施與創造性思維為代表。

如欲了解更多阿布扎比文化與旅遊局的相關資料，請瀏覽：dct.gov.ae 和 visitabudhabi.ae/

