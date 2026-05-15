โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำเพื่อขับเคลื่อนระบบรางอัจฉริยะ
News provided byHuawei
15 May, 2026, 15:37 CST
กรุงเทพมหานคร, 14 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Huawei ผู้นำด้านโซลูชัน ICT ระดับโลก ได้เข้าร่วมงาน Asia Pacific Rail 2026 (APR26) พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางอัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์เฉพาะในอุตสาหกรรม ณ งานจัดแสดงด้านระบบรางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบูธของ Huaweiภายใต้แนวคิด "เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านระบบรางดิจิทัล" ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมระบบรางทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากลกว่า 500 ราย นอกจากนี้ Huawei ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Huawei Roundtable Discussion 2026 เพื่อรวมตัวผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากทั่วโลกมาร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมระบบรางร่วมกันอีกด้วย
Huawei ได้นำเสนอชุดโซลูชันระบบรางดิจิทัลล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีหัวใจสำคัญคือโครงข่ายระบบรางความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี FRMCS ซึ่งมอบการเชื่อมต่อที่มีความเสถียรสูง และมีความหน่วงแฝงต่ำสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญสูงสุด ซึ่งเมื่อผสานรวมกับโซลูชันการตรวจสอบด้วย AI สำหรับระบบราง Huawei ได้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างแอสแซทข้อมูลที่มีค่า และตัวอย่างข้อผิดพลาดของระบบ โซลูชันของเราช่วยให้ระบบรางสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงาน และตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้เชิงรุกแบบทำซ้ำ เพื่อสร้างอนาคตของการเดินทางระดับโลกที่มั่นคง
Raymond Zuo ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำเพื่อขับเคลื่อนระบบรางอัจฉริยะ" โดยเน้นย้ำว่า "เราได้เปิดตัวกลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมระบบรางที่เรียกว่า iRAIL หลังจากที่ทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ปี 2578 ซึ่งใช้โซลูชันอัจฉริยะเพื่อช่วยให้ระบบรางมีความน่าเชื่อถือและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น พร้อมมอบบริการแบบบูรณาการแก่ผู้โดยสาร และลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้า ตลอดจนบรรลุการพัฒนาในระยะยาวด้วยธุรกิจรูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกัน เราได้ขยายขอบเขตในอุตสาหกรรมระบบรางจากโครงสร้างพื้นฐานคงที่ ไปสู่เครื่องจักรเคลื่อนที่ การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการก่อสร้าง โดยอาศัยโซลูชัน ICT ใหม่ล่าสุดของเรา"
ในเซสชันการเสวนาด้านการปฏิบัติงานนั้น Ethan Lee ระบุว่า "การเปลี่ยนจากแนวทางรับมือเหตุการณ์ตามสถานการณ์ไปสู่การจัดการความปลอดภัยเชิงคาดการณ์และป้องกัน โดยใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงกำลังพลิกโฉมหน้าความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของเครือข่ายระบบรางทั่วโลกอย่างมาก"
Sanford Sheng ได้แบ่งปันมุมมองระหว่างการเสวนาด้านระบบอาณัติสัญญาณ โดยกล่าวว่า "ความปลอดภัยและประสิทธิภาพคือหัวใจหลักของการก่อสร้างและการวางแผนระบบราง ในขณะเดียวกัน ระบบสื่อสารรถไฟก็กำลังวิวัฒนาการจากวิทยุ VHF และ GSM-R แบบดั้งเดิม ไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง FRMCS ด้วยเหตุนี้เอง การสร้างเครือข่ายส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับบริการควบคุมรถไฟ ETCS นั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการนำมาตรฐาน UIC FRMCS ที่เป็นเอกภาพมาปรับใช้ จะสามารถแก้ไขความท้าทายด้านการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ และการใช้งานข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
ปัจจุบัน Huawei ให้การสนับสนุนสายรถไฟในเมืองมากกว่า 300 สายทั่วโลก โดยโซลูชันรถไฟอัจฉริยะ ของบริษัทครอบคลุมระยะทางรวมไปแล้วกว่า 180,000 กิโลเมตร ซึ่ง Huawei ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องผ่านการจับคู่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเข้ากับสถานการณ์เฉพาะของอุตสาหกรรม พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อส่งมอบโซลูชันอัจฉริยะที่เร่งการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งทางรางสู่ระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่การเดินทางที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคต พร้อมผลักดันระบบขนส่งและโลจิสติกส์เข้าสู่โลกแห่งระบบอัจฉริยะอย่างเต็มตัว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: https://e.huawei.com/en/industries/railway
