Infrastruktur Digital Terkemuka Perkasa Kecerdasan Rel

BANGKOK, 14 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, peneraju global dalam penyelesaian ICT, menyertai Asia Pacific Rail 2026 (APR26) dan mempamerkan teknologi rel pintar terkininya dengan senario khusus industri di acara rel terbesar rantau Asia Pasifik. Bertemakan "Mempercepat Kecerdasan Digital Rel", reruai Huawei menarik lebih 500 pihak berkepentingan industri rel antarabangsa dan serantau. Sebagai sebahagian daripada acara, Huawei turut menganjurkan Perbincangan Meja Bulat Huawei 2026 yang menghimpunkan pakar global dan rakan industri bagi membentuk masa depan industri perkhidmatan rel.

Raymond Zuo, President of Huawei Smart Railway Unit
Ethan Lee, VP of Huawei Smart Railway Unit
Sanford Sheng, Solution Director of Huawei Enterprise Wireless MKT & Solution Sales

Huawei mempamerkan rangkaian terkini penyelesaian rel digital yang direka untuk menyediakan pengalaman yang selamat, cekap dan mampan bagi pengangkutan penumpang dan kargo. Teras kepada usaha itu ialah gerakan Rail Broadband dikuasakan FRMCS yang menyediakan sambungan berkebolehpercayaan tinggi dan kependaman rendah untuk operasi misi kritikal. Digabungkan dengan penyelesaian AI Inspection untuk rel, Huawei membantu pengendali membina aset data bernilai dan sampel kerosakan. Melalui pembelajaran aktif secara iteratif, penyelesaian Huawei membolehkan sistem rel menyesuaikan diri secara proaktif terhadap perubahan operasi dan pasaran, sekali gus menjamin masa depan mobiliti global.

Raymond Zuo menyampaikan pembentangan ucaptama bertajuk "Leading Digital Infrastructure to Empower Rail Intelligence" (Meneraju Infrastruktur Digital untuk Memperkasa Kecerdasan Rel). Dalam ucapannya, beliau menekankan bahawa, "Berdasarkan penerokaan mendalam menjelang 2035, kami melancarkan strategi inovasi baharu untuk industri rel yang kami panggil iRAIL, menggunakan penyelesaian pintar untuk membantu sistem rel menjadi lebih boleh dipercayai dan lebih automatik, menyediakan perkhidmatan bersepadu kepada penumpang dan pelanggan kargo, serta mencapai pembangunan jangka panjang menerusi perniagaan baharu. Pada masa sama, kami memperluaskan bidang kami dalam industri rel daripada infrastruktur tetap kepada peralatan mudah alih, pengangkutan kargo dan penumpang, perniagaan yang pelbagai dan pembinaan berasaskan penyelesaian ICT baharu kami."

Dalam panel operasi, Ethan Lee menyatakan bahawa, "Peralihan daripada tindak balas insiden reaktif kepada pengurusan keselamatan ramalan dan pencegahan, AI serta analitik data termaju secara asasnya sedang mengubah keselamatan, kebolehpercayaan dan daya tahan operasi rangkaian rel global."

Sanford Sheng turut berkongsi pandangan semasa panel pengisyaratan. Beliau berkata, "Keselamatan dan kecekapan merupakan tuntutan teras dalam pembinaan dan perancangan rel. Pada masa sama, sistem komunikasi rel juga sedang berkembang daripada radio VHF tradisional dan GSM-R kepada FRMCS generasi akan datang. Adalah penting untuk membina rangkaian persendirian khusus bagi menyokong perkhidmatan kawalan tren ETCS. Penggunaan standard UIC FRMCS yang disatukan mampu menyelesaikan cabaran saling kebolehoperasian rentas sistem dan perayauan rel rentas sempadan dengan berkesan."

Huawei kini menyokong lebih 300 laluan rel bandar di seluruh dunia, dengan penyelesaian Smart Railway miliknya merangkumi lebih 180,000 kilometer. Melangkah ke hadapan, Huawei kekal komited terhadap penyelesaian dan teknologinya dengan memadankan teknologi inovatif kepada senario khusus industri. Dengan memupuk kerjasama mendalam bersama rakan global, Huawei terus menyediakan penyelesaian pintar yang mempercepat transformasi digital transit rel, sekali gus memacu industri ke arah masa depan mobiliti yang lebih selamat, cekap dan mampan sambil membawa mobiliti dan logistik ke dunia pintar.

