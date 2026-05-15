BANGKOK, ngày 14 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, tập đoàn hàng đầu toàn cầu về các giải pháp CNTT-TT, đã tham gia Asia Pacific Rail 2026 (APR26) và giới thiệu các công nghệ đường sắt thông minh mới nhất với những kịch bản ứng dụng chuyên biệt cho ngành tại sự kiện đường sắt lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với chủ đề "Đẩy nhanh thông minh hóa ngành đường sắt", gian hàng của Huawei đã thu hút hơn 500 bên liên quan trong ngành đường sắt đến từ khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện, Huawei cũng tổ chức Phiên thảo luận bàn tròn Huawei 2026, quy tụ các chuyên gia và đối tác toàn cầu nhằm định hình tương lai của ngành đường sắt.

Raymond Zuo, President of Huawei Smart Railway Unit
Ethan Lee, VP of Huawei Smart Railway Unit
Sanford Sheng, Solution Director of Huawei Enterprise Wireless MKT & Solution Sales

Huawei đang giới thiệu bộ giải pháp đường sắt số mới nhất được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm an toàn, hiệu quả và bền vững cho cả vận tải hành khách lẫn hàng hóa. Trọng tâm trong đó là xu hướng Băng thông rộng đường sắt dựa trên FRMCS, cung cấp kết nối có độ tin cậy cao và độ trễ thấp cho các hoạt động vận hành trọng yếu. Được kết hợp với các giải pháp kiểm tra đường sắt bằng AI, Huawei giúp các đơn vị vận hành xây dựng các tài sản dữ liệu giá trị và các mẫu lỗi. Thông qua quá trình học tập chủ động liên tục, các giải pháp của chúng tôi hỗ trợ ngành đường sắt chủ động thích ứng với những thay đổi trong vận hành và thị trường, đảm bảo tương lai của giao thông toàn cầu.

Raymond Zuo đã có bài thuyết trình quan trọng với chủ đề "Hạ tầng số hàng đầu thúc đẩy thông minh hóa ngành đường sắt". Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh: "Dựa trên nghiên cứu chuyên sâu hướng tới năm 2035, chúng tôi đã triển khai một chiến lược đổi mới sáng tạo mới cho ngành đường sắt, chúng tôi gọi là iRAIL, sử dụng các giải pháp thông minh để giúp đường sắt vận hành đáng tin cậy và tự động hoá hơn, cung cấp các dịch vụ tích hợp cho hành khách và khách hàng vận tải hàng hóa, đồng thời đạt được sự phát triển dài hạn với các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, chúng tôi mở rộng phạm vi hoạt động trong ngành đường sắt từ hạ tầng cố định sang thiết bị di động, vận tải hàng hóa và hành khách, các hoạt động kinh doanh đa dạng và xây dựng dựa trên các giải pháp CNTT-TT mới của chúng tôi".

Tại phiên thảo luận về vận hành, Ethan Lee nhận định: "Việc chuyển từ phản ứng thụ động trước sự cố sang quản lý an toàn mang tính dự báo và phòng ngừa, AI và phân tích dữ liệu tiên tiến thay đổi một cách căn bản mức độ an toàn, độ tin cậy và khả năng phục hồi vận hành của các mạng lưới đường sắt toàn cầu".

Sanford Sheng đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu tại phiên thảo luận về hệ thống tín hiệu. Ông cho biết: "An toàn và hiệu quả là những yêu cầu cốt lõi trong xây dựng và quy hoạch đường sắt. Đồng thời, hệ thống thông tin liên lạc đường sắt cũng đang phát triển từ công nghệ vô tuyến VHF và GSM-R truyền thống sang FRMCS thế hệ mới. Việc xây dựng mạng riêng chuyên dụng để truyền tải các dịch vụ điều khiển tàu ETCS là cực kỳ quan trọng. Việc áp dụng tiêu chuẩn FRMCS thống nhất của UIC có thể giải quyết hiệu quả các thách thức về khả năng liên thông giữa các hệ thống và chuyển vùng đường sắt xuyên biên giới".

Hiện Huawei đang hỗ trợ hơn 300 tuyến đường sắt đô thị trên toàn thế giới, với các giải pháp Đường sắt thông minh trải dài hơn 180.000 km. Trong tương lai, Huawei tiếp tục cam kết phát triển các giải pháp và công nghệ bằng cách kết hợp các công nghệ đổi mới với những kịch bản ứng dụng chuyên biệt cho ngành. Thông qua việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các đối tác toàn cầu, Huawei tiếp tục cung cấp các giải pháp thông minh nhằm tăng tốc chuyển đổi số cho ngành vận tải đường sắt, thúc đẩy ngành hướng tới một tương lai ngành giao thông an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, đồng thời đưa lĩnh vực giao thông và logistics tiến vào thế giới thông minh.

