華為智能光伏506KTL組串式逆變器斬獲能源界「奧斯卡」大獎

作為華為新一代電站智能光伏解決方案FusionSolar9.0中的旗艦產品，506KTL組串式逆變器已實現大規模部署。自2025年下半年起，華為在中國市場推出該解決方案並覆蓋多種應用場景，2026年上半年在海外市場重磅上市。目前全球已有超過10GW的項目正採用華為智能光伏FusionSolar9.0解決方案，開發商們青睞其帶來更低的BOS成本和更優的生命週期經濟性。華為致力於以技術創新，提供面向未來的產品與解決方案，以支持能源轉型。通過使光伏電站成為智能、電網友好型資產，而非被動發電單元，推動產業實現高質量發展。

「The Smarter E」獎項是對華為持續投入創新的認可。華為在頒獎典禮上表示，獲得該獎項不僅是對華為團隊的巨大鼓舞，也體現了評委會對華為以客戶為中心、持續投入創新、技術深耕理念的肯定。

華為智能光伏將聚焦「構建智能世界的綠電驅動力」，致力於通過更可靠、更高價值、更創新的解決方案，充分釋放光儲潛力，並始終秉持開放合作理念，持續打造高質量的產品與解決方案，攜手全球客戶和夥伴共同創造綠色美好未來。

SOURCE Huawei Digital Power