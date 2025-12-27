河北省の可能性丨寧晋が成し遂げた太陽光発電の奇跡

石家荘（中国）、2025年12月27日 /PRNewswire/ -- Great Wall New Mediaによるニュースレポート：

河北省は、強固な製造基盤と豊かな資源を背景に、太陽光発電によるクリーンエネルギーからインテリジェント・コネクテッド車両（ICV）、さらには風力・太陽光・蓄電一体型プロジェクトに至るまで、多様化かつ相乗的なエネルギー産業の開発を加速させています。河北省に107ある重点特色産業クラスターの中でも、寧晋県の太陽光発電新エネルギー産業クラスターは、中国で最も早期に形成された新エネルギー産業基地の一つです。

近年、寧晋県は新エネルギー産業の高付加価値化、インテリジェント化、グリーン化を加速させると同時に、事業環境の継続的な改善に取り組んでいます。風力・太陽光・蓄電一体型プロジェクトを積極的に推進するとともに、太陽光発電製品の海外市場を拡大することで、同産業クラスターの集積効果および波及効果は着実に強化されています。

先頃、ドイツ・ブランデンブルク州のエネルギー当局関係者が河北省の新エネルギー企業と積極的に交流し、新エネルギー技術の応用や産業連携などをテーマに、踏み込んだ意見交換を行いました。ブランデンブルク州側は、エネルギー転換およびクリーンエネルギー開発の分野において、河北省企業との実務的な協力をさらに深化させ、相互利益とウィン・ウィンの実現を図りたいとの意向を示しました。

「河北省の可能性」の今回のエピソードでは、ドイツ出身のGreat Wall海外広報担当であるDaniel氏が視聴者を邢台市寧晋県の太陽光発電新エネルギー産業クラスターへ案内し、同県が整備された産業チェーンと力強い技術革新を生かして、「中国の電線・ケーブルの故郷」から、国内有数の太陽光発電新エネルギー産業クラスターへといかに転換を遂げてきたのかを探ります。

