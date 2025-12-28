"What Hebei Can Offer"丨Keunggulan Industri Fotovoltaik di Nangjin

Mulai dari instalasi energi baru fotovoltaik hingga kendaraan cerdas terkoneksi, serta proyek pembangkit listrik tenaga bayu–surya–penyimpanan energi yang terintegrasi, provinsi Hebei semakin gencar mengembangkan industri energi yang beraneka ragam dan terpadu. Langkah ini turut didukung oleh basis manufaktur yang kuat dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Di antara 107 klaster industri unggulan di Hebei, klaster industri energi baru fotovoltaik di kecamatan Ningjin merupakan salah satu basis industri energi baru yang paling awal berdiri di Tiongkok.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ningjin terus meningkatkan iklim usaha sekaligus mempercepat pengembangan industri energi baru menuju nilai tambah yang lebih tinggi, cerdas, dan ramah lingkungan. Ningjin aktif mempromosikan proyek PLTB-PLTS–penyimpanan energi, serta memperluas pasar internasional untuk produk fotovoltaik. Dengan demikian, efek aglomerasi dan kapasitas spillover dari klaster industri ini terus diperkuat.

Baru-baru ini, perwakilan otoritas energi dari Brandenburg, Jerman, secara proaktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan energi baru di Hebei dan berdiskusi mengenai penerapan teknologi energi baru serta kerja sama industri. Pihak Brandenburg ingin memperdalam kerja sama praktis dengan perusahaan-perusahaan di Hebei dalam transisi energi dan pengembangan energi bersih. Tujuannya, mencapai manfaat kolektif dan hasil yang saling menguntungkan.

Dalam episode "What Hebei Can Offer" kali ini, Daniel, Staf Komunikasi Luar Negeri Great Wall asal Jerman, mengajak pemirsa mengunjungi klaster industri energi baru fotovoltaik di Ningjin, Kota Xingtai. Ia menelusuri upaya Ningjin yang memanfaatkan rantai industri dan inovasi teknologi untuk bertransformasi dari "basis produksi kabel listrik Tiongkok" menjadi salah satu klaster industri energi baru fotovoltaik yang terkemuka di negara tersebut.

