허베이의 저력: 닝진의 광발전 기적

스자좡, 중국 2025년 12월 27일 /PRNewswire/ -- 그레이트 월 뉴 미디어(Great Wall New Media) 보도:

허베이는 탄탄한 제조 기반과 풍부한 천연자원을 기폭제 삼아 광발전 신에너지부터 지능형 커넥티드 카와 풍력•태양광•저장 통합 프로젝트에 이르기까지 시너지 효과를 창출하는 다양한 에너지 산업의 발전에 박차를 가하고 있다. 허베이는 107개의 핵심 특화 산업 클러스터를 중점적으로 육성 중이며, 특히 닝진현의 광발전 신에너지 산업 클러스터는 중국에서 가장 유서 깊은 신에너지 산업 기지로 손꼽힌다.

닝진현은 몇 년 전부터 사업 여건을 꾸준히 개선하는 한편, 신에너지 산업을 고급화, 첨단화, 친환경화하는 데 주력해 왔다. 풍력•태양광•저장 통합 프로젝트를 적극적으로 추진하고 광발전 제품의 해외 판로를 확대한 데 힘입어, 이 지역 산업 클러스터의 응집 효과와 기술 전파력이 꾸준히 상승했다.

얼마 전 독일 브란덴부르크 에너지 부처 대표단은 허베이의 여러 신에너지 전문 기업을 방문해 신에너지 기술 응용 및 산업 협력 방안에 대한 심도 있는 논의를 진행했다. 브란덴부르크 대표단은 상호 이익과 상생을 실현하기 위해 허베이의 기업들과 에너지 전환 및 청정에너지 개발 분야의 협력을 강화하고 싶다는 의사를 표명했다.

허베이의 저력(What Hebei Can Offer) 이번 회차에서는 독일 출신의 그레이트 월 해외 통신원 다니엘(Daniel)이 싱타이시 닝진현에 있는 광발전 신에너지 산업 클러스터를 찾아간다. 다니엘은 한때 '전선과 케이블의 본고장'이었던 닝진이 체계적인 산업망과 혁신 기술을 활용해 오늘날 중국을 대표하는 PV 신에너지 산업의 중심지로 탈바꿈한 비결을 살펴본다.

