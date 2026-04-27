兩大中國內地演藝及唱作巨星 正式登陸香港杜莎夫人蠟像館

是次進駐香港杜莎夫人蠟像館的華晨宇蠟像，身穿型格炫酷的黑色舞台服裝，並在「樂壇巨星」內以矚目姿態展出，讓遊客近距離感受他的舞台魅力與時尚型格。

同樣矚目登場的還有中國內地人氣演員與歌手羅雲熙。他於2018年憑劇集《香蜜沉沉燼如霜》廣為觀眾熟知，其後主演的《長月燼明》更一人分飾三角（澹台燼、冥夜、滄九旻），以層次分明的演技獲得高度評價。2025年領銜主演的《水龍吟》再度登頂收視榜首，發行版圖覆蓋全球120多個國家及地區，成為文化出海新標杆。

羅雲熙的蠟像將永久進駐「時尚專區」，以精緻西裝造型亮相，舉手投足間散發優雅氣質，與他在影視及音樂上的百變形象互相呼應。

為慶祝兩位巨星進駐，香港杜莎夫人蠟像館同步推出多款精選門票及體驗套票，現已於官方網站及微信小程序發售。由2026年4月30日起至5月5日止，凡經於售票處、官方網站或微信小程序購買任何山頂纜車組合套票或VR動感體驗套票，即可獲贈Shake Shack HK$50優惠券乙張 (數量有限，送完即止) ，為太平山的星光之旅增添驚喜。

SOURCE Madame Tussauds Hong Kong