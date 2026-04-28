Madame Tussauds Hong Kong Raikan Kehadiran Dua Bintang Besar China: Patung Lilin Tetap Hua Chenyu dan Luo Yunxi

Menambah Sentuhan Kegemilangan ke Zon Muzik dan Fesyen

HONG KONG, 27 April 2026 /PRNewswire/ -- Madame Tussauds Hong Kong dengan sukacitanya mengumumkan penampilan rasmi dua ikon serba boleh dari Tanah Besar China — penyanyi-penulis lagu yang hebat Hua Chenyu dan pelakon-penyanyi popular Luo Yunxi. Dijangka menjadi tarikan utama peminat, patung lilin mereka kini secara rasmi menjadi sebahagian daripada koleksi tetap, ditempatkan di zon "Ikon Muzik" dan "Zon Fesyen" tepat pada masanya untuk Minggu Emas Hari Pekerja.

Sejak penampilan sulungnya, Hua Chenyu telah meraih pelbagai anugerah dalam industri muzik hasil visi kreatif yang unik dan kekuatan vokal yang luar biasa. Daripada Aliens dan Qi Tian hingga I Really Want to Love This World, karya-karyanya secara konsisten menduduki carta teratas, bergema dengan pendengar melalui lirik yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Di luar pentas, Hua juga aktif dalam kerja kebajikan dan sosial, memberi inspirasi kepada ramai melalui semangatnya yang tulus.

Berpakaian hitam elegan untuk pentas, patung lilin Hua Chenyu yang baharu ini dipamerkan dalam gaya yang menonjol di zon "Ikon Muzik", merakam tenaga persembahan langsungnya.

Turut membuat kemunculan yang dinanti-nantikan ialah pelakon dan penyanyi China popular, Luo Yunxi. Sejak peranan terobosannya dalam Ashes of Love pada tahun 2018, Luo telah menjadi nama isi rumah, yang diperkukuh lagi melalui lakonannya dalam Till The End of The Moon, di mana beliau menerima pujian tinggi kerana berjaya membawakan tiga watak berbeza (Tantai Jin, Ming Ye dan Cang Jiumin). Drama ini mencapai kedudukan teratas dalam kedudukan drama dalam talian dan ditayangkan di lebih 30 negara dan wilayah. Pada tahun 2025, peranan utamanya dalam Whispers of Fate menetapkan penanda aras baharu untuk eksport budaya, sekali lagi mendominasi penarafan TV waktu perdana dan mencapai lebih 120 negara dan wilayah.

Patung lilinnya, yang dipamerkan secara kekal di Zon Fesyen, menampilkan gaya jahitan halus yang mencerminkan persona anggunnya di dalam dan luar layar, mengundang pengunjung untuk mengagumi dan merakam detik kenangan bersama bintang tersebut.

Bagi meraikan ketibaan dua figura baharu ini, Madame Tussauds Hong Kong telah memperkenalkan tawaran tiket terkini merangkumi beberapa pakej popular, kini tersedia melalui laman web rasmi dan WeChat Mini Programs, termasuk pakej Peak Tram dan pengalaman VR.

Dari 30 April hingga 5 Mei 2026, pengunjung yang membeli mana-mana tiket kombo Peak Tram atau pengalaman VR melalui saluran rasmi juga akan menerima kupon tunai Shake Shack bernilai HK$50 (selagi stok masih ada), sekali gus menambah nilai kepada pengalaman bertemakan selebriti di The Peak.

SOURCE Madame Tussauds Hong Kong