Madame Tussauds Hong Kong Hadirkan Patung Lilin Dua Bintang Tiongkok, Hua Chenyu dan Luo Yunxi

Sejak debutnya, Hua Chenyu dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu dengan karakter musikal yang kuat dan kemampuan vokal yang eksplosif. Sejumlah karyanya, seperti "Aliens", "Qi Tian", hingga "I Really Want to Love This World", kerap menduduki puncak tangga lagu dan mendapat respons luar biasa dari pendengar. Di luar dunia hiburan, ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan amal.

Patung lilin Hua Chenyu tampil dengan busana panggung serba hitam dalam pose yang menarik di zona "Music Icons", mencerminkan energi khas dari penampilannya di atas panggung.

Sementara itu, kehadiran Luo Yunxi juga menjadi sorotan. Aktor dan penyanyi ini meraih popularitas sejak membintangi drama "Ashes of Love" pada 2018. Namanya semakin tenar melalui penampilannya dalam "Till The End of The Moon" ketika ia memerankan tiga karakter berbeda (Tantai Jin, Ming Ye, dan Cang Jiumin) dengan sangat memukau. Serial tersebut sukses besar di berbagai platform dan telah ditayangkan di lebih dari 30 negara dan wilayah. Pada 2025, Luo kembali mencuri perhatian lewat perannya dalam "Whispers of Fate" yang mencatatkan pencapaian baru dengan mengangkat konten budaya Tiongkok ke panggung dunia, serta menjangkau lebih dari 120 negara dan wilayah, dan meraih peringkat tinggi di jam tayang utama.

Patung lilin Luo Yunxi secara permanen menempati zona "Fashion Zone" dengan tampilan busana yang elegan dan berkelas, melambangkan citranya yang penuh pesona, baik di layar maupun di kehidupan nyata.

Untuk merayakan kehadiran kedua figur ini, Madame Tussauds Hong Kong juga menawarkan tiket terbaru dalam berbagai paket populer yang tersedia melalui situs resmi dan WeChat Mini Programs, termasuk tiket bundling dengan Peak Tram dan pengalaman VR.

Selama periode 30 April hingga 5 Mei 2026, pengunjung yang membeli tiket bundling Peak Tram atau VR Experience melalui kanal resmi akan mendapatkan kupon belanja senilai HK$50 dari Shake Shack (selama persediaan masih ada) sehingga membuat pengalaman wisata semakin menarik di kawasan The Peak.

