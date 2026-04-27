Madame Tussauds Hong Kong เปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งถาวรซูเปอร์สตาร์จีน Hua Chenyu และ Luo Yunxi
27 Apr, 2026, 18:16 CST
เติมเต็มความโดดเด่นให้โซนดนตรีและแฟชั่น
ฮ่องกง, 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Madame Tussauds Hong Kong ประกาศเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งสองไอดอลมากความสามารถจากจีนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ Hua Chenyu นักร้อง-นักแต่งเพลงมากพรสวรรค์ และ Luo Yunxi นักแสดงและนักร้องชื่อดัง โดยหุ่นขี้ผึ้งของทั้งสองได้ถูกบรรจุเข้าสู่คอลเลกชันถาวรเป็นที่เรียบร้อย พร้อมจัดแสดงในโซน "Music Icons" และ "Fashion Zone" ต้อนรับช่วงวันหยุดยาว Labour Day Golden Week
นับตั้งแต่เปิดตัว Hua Chenyu ได้รับรางวัลมากมายในวงการเพลงจากวิสัยทัศน์ทางดนตรีที่โดดเด่นและพลังเสียงอันทรงพลัง ผลงานอย่าง Aliens, Qi Tian และ I Really Want to Love This World ต่างขึ้นอันดับชาร์ตอย่างต่อเนื่อง สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังนับไม่ถ้วนด้วยเนื้อเพลงที่สะท้อนถึงความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง นอกเหนือจากงานในวงการ เขายังทุ่มเทให้กับงานการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง
หุ่นขี้ผึ้งของ Hua Chenyu มาในชุดสีดำลุคเวทีสุดเท่ จัดแสดงในโซน "Music Icons" ด้วยท่าทางที่ถ่ายทอดพลังแห่งการแสดงสดได้อย่างชัดเจน
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทุกคนต่างรอคอยคือหุ่นขี้ผึ้งของ Luo Yunxi นักแสดงและนักร้องชื่อดังจากจีน ผู้แจ้งเกิดจากผลงานเรื่อง Ashes of Love ในปี 2561 และตอกย้ำความนิยมด้วย Till The End of The Moon ที่เขาแสดงถึง 3 บทบาท (Tantai Jin, Ming Ye และ Cang Jiumin) ได้อย่างโดดเด่น ซีรีส์ดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากจากการจัดอันดับเรตติ้งออนไลน์ และถูกเผยแพร่ในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ต่อมาในปี 2568 ผลงานนำแสดงของเขาใน Whispers of Fate ยังสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการส่งออกวัฒนธรรม โดยครองเรตติ้งช่วงไพรม์ไทม์และเข้าถึงผู้ชมในกว่า 120 ประเทศและภูมิภาค
หุ่นขี้ผึ้งของ Luo Yunxi ถูกจัดแสดงถาวรในโซน "Fashion Zone" มาในลุคสูทตัดเย็บอย่างประณีต สะท้อนภาพลักษณ์ที่สง่างามทั้งในและนอกจอ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายภาพและเก็บช่วงเวลาประทับใจร่วมกับซูเปอร์สตาร์
เพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของหุ่นใหม่ทั้งสอง Madame Tussauds Hong Kong ได้เปิดตัวโปรโมชันตั๋วรูปแบบใหม่ในหลายแพ็กเกจยอดนิยม ผ่านเว็บไซต์ทางการและ WeChat Mini Program รวมถึงแพ็กเกจร่วมกับ Peak Tram และประสบการณ์ VR
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2569 ผู้เข้าชมที่ซื้อตั๋วแพ็กเกจ Peak Tram หรือ VR Experience ผ่านช่องทางทางการ จะได้รับคูปองเงินสด HK$50 สำหรับ Shake Shack (จนกว่าสินค้าจะหมด) เพิ่มความคุ้มค่าให้กับวันแห่งความบันเทิง ณ The Peak
