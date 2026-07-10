新華絲路：千萬競猜撬動淡季旺銷 五糧液提交世界盃營銷答卷

這些舉措反映了五糧液體育相關營銷策略的深層轉型，從傳統的賽事冠名和短期借勢，轉向從產品共創到文化融合的系統性佈局。

五糧液將千年釀造技藝與全球知名體育賽事相融合，持續探索白酒與體育跨界營銷新路徑。

本次活動推動了產品創新，拓寬了消費場景，順應了公眾日益高漲的體育熱情，正成為白酒品牌年輕化轉型的有效路徑。

五糧液2025年度股東會披露，以第八代五糧液世界盃聯名款為核心的聯名產品矩陣，累計銷售額16億元；世界盃營銷為五糧液新增400萬用戶，其中35歲以下年輕消費者占比達40%。

成都白酒經銷商表示：「按照傳統行情，五月之後白酒銷售進入淡季，但今年時段反而增長。」

賽事期間，五糧液圍繞世界盃推出多款官方聯名產品，形成從高端收藏到大眾消費的多層次佈局。

業內人士指出，五糧液與世界盃的聯名，在刺激終端動銷、消化渠道庫存的同時，更深層目標是在行業調整週期中，實現品牌形象從商務宴請向年輕化、國際化、場景多元化的轉型與擴容。

面向未來，五糧液表示，將繼續圍繞消費者需求變化，推動產品與文化的協同創新，以更具時代感的品牌語言，向全球市場展現中國白酒的匠心品質與文化自信。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

SOURCE 新華絲路