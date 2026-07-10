新華絲路：千萬競猜撬動淡季旺銷 五糧液提交世界盃營銷答卷
新聞提供者新華絲路
10 7月, 2026, 14:52 CST
北京2026年7月10日 /美通社/ -- 中國白酒行業龍頭企業五糧液在FIFA世界盃期間推出了一系列主題營銷活動，市場反響熱烈，在白酒行業傳統銷售淡季拉動強勁銷售。
本次世界盃營銷推出多項互動活動，包括獎金池總額達1000萬元的冠軍競猜活動、首創「冠軍盲盒」機制，以及世界盃聯名產品拍賣。
這些舉措反映了五糧液體育相關營銷策略的深層轉型，從傳統的賽事冠名和短期借勢，轉向從產品共創到文化融合的系統性佈局。
五糧液將千年釀造技藝與全球知名體育賽事相融合，持續探索白酒與體育跨界營銷新路徑。
本次活動推動了產品創新，拓寬了消費場景，順應了公眾日益高漲的體育熱情，正成為白酒品牌年輕化轉型的有效路徑。
五糧液2025年度股東會披露，以第八代五糧液世界盃聯名款為核心的聯名產品矩陣，累計銷售額16億元；世界盃營銷為五糧液新增400萬用戶，其中35歲以下年輕消費者占比達40%。
成都白酒經銷商表示：「按照傳統行情，五月之後白酒銷售進入淡季，但今年時段反而增長。」
賽事期間，五糧液圍繞世界盃推出多款官方聯名產品，形成從高端收藏到大眾消費的多層次佈局。
業內人士指出，五糧液與世界盃的聯名，在刺激終端動銷、消化渠道庫存的同時，更深層目標是在行業調整週期中，實現品牌形象從商務宴請向年輕化、國際化、場景多元化的轉型與擴容。
面向未來，五糧液表示，將繼續圍繞消費者需求變化，推動產品與文化的協同創新，以更具時代感的品牌語言，向全球市場展現中國白酒的匠心品質與文化自信。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/351245.html
SOURCE 新華絲路
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