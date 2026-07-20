深耕大灣區 共拓亞洲製藥業全新發展機遇

上海2026年7月20日 /美通社/ -- 2026年6月CPHI & PMEC China圓滿落幕，展會匯聚數量空前的行業專業人士，打通醫藥全供應鏈核心合作渠道，取得里程碑式成果。藉著此次展會帶來的行業熱度，華南市場成為新的關注焦點：CPHI & PMEC製藥工業展（深圳）將於2026年9月16日至18日在深圳會展中心舉辦，滿足行業對接華南地區核心製藥市場的不斷增長的需求。

深圳作為粵港澳大灣區核心門戶城市，具備引領醫藥產業創新發展的獨特區位優勢。據預測，大灣區健康產業生產總值將於2028年突破2萬億元人民幣，2030年攀升至2.5萬億至3萬億元人民幣，蘊藏著無可比擬的增長與合作空間。依托龐大的市場潛力，CPHI & PMEC製藥工業展（深圳）將匯聚國內外更多元、高影響力的醫藥採購客商，甄選超800家優質企業參展，吸引海內外逾15000名專業觀眾到場觀展。