Memupuk Peluang Baharu dalam Industri Farmaseutikal Kawasan Teluk Besar dan Asia

SHANGHAI, 20 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Selepas kejayaan luar biasa CPHI & PMEC China pada Jun 2026, yang menghimpunkan bilangan profesional industri yang belum pernah dicapai sebelum ini serta mewujudkan hubungan penting di seluruh rantaian bekalan farmaseutikal, tumpuan kini beralih ke Selatan China. Berasaskan momentum tersebut, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 akan berlangsung dari 16 hingga 18 September 2026 di Pusat Konvensyen & Pameran Shenzhen (SZCEC) bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk akses kepada pasaran farmaseutikal utama di Selatan China.

CPHI & PMEC Shenzhen (PRNewsfoto/CPHI & PMEC Shenzhen 2026)

Sebagai pintu masuk utama ke Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Macau (Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area), Shenzhen berada pada kedudukan yang unik untuk memacu masa depan inovasi farmaseutikal. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) industri kesihatan di rantau ini diunjurkan melepasi 2 trilion CNY menjelang 2028 dan mencapai antara 2.5 trilion hingga 3 trilion CNY menjelang 2030, sekali gus menawarkan peluang yang tiada tandingan untuk pertumbuhan dan kerjasama. Dipacu oleh potensi pasaran yang besar ini, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 dijangka menarik kumpulan pembeli farmaseutikal yang lebih pelbagai dan berpengaruh, dengan penyertaan lebih daripada 800 syarikat pempamer yang dipilih secara teliti serta lebih 15,000 pelawat profesional dari pasaran domestik dan antarabangsa.

Bagi memenuhi permintaan pasaran ini, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 akan mempamerkan spektrum lengkap produk dan perkhidmatan farmaseutikal, termasuk bahan ramuan farmaseutikal, eksipien, bioteknologi, teknologi AI dan perkhidmatan kontrak, produk dos siap, bekalan semula jadi, rantaian bekalan kecantikan dan kosmetik, pembungkusan serta sistem penghantaran ubat, jentera farmaseutikal, instrumen dan peralatan makmal, teknologi bersih serta pelbagai lagi.

Bagi memperkukuh lagi keupayaan penyumberannya, ruang pameran tahun 2026 akan memperkenalkan empat zon strategik baharu yang direka untuk mempercepat akses pasaran, iaitu Zon Bioteknologi, Zon Teknologi AI & Perkhidmatan Kontrak, Zon Pembuatan Pintar dan Zon Rantaian Bekalan Kecantikan & Kosmetik yang amat dinamik.

Selain pameran, lebih daripada 20 persidangan dan aktiviti peringkat tinggi akan menghimpunkan pihak berkuasa kawal selia, pakar akademik dan pemimpin industri bagi menyediakan pandangan menyeluruh mengenai perkembangan dasar, inovasi teknologi dan trend pasaran. Bagi memudahkan hubungan perniagaan yang strategik, acara ini turut menawarkan program Hosted Buyer, yang direka untuk menghubungkan pembeli antarabangsa yang layak dengan pembekal tempatan, sekali gus membolehkan perbincangan penyumberan yang lebih cekap dan memupuk kerjasama jangka panjang.

Dengan memanfaatkan kedudukan strategik Shenzhen sebagai hab inovasi terkemuka, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 menyediakan platform penting untuk memajukan industri farmaseutikal di Selatan China.

Daftar sekarang untuk mendapatkan pas masuk percuma anda:

https://reg.cphi-china.cn/en/user/register

Ketahui lebih lanjut mengenai acara ini:

https://www.cphi.com/china/en-gb/home.html

Hubungi Kami: [email protected]

SOURCE CPHI & PMEC Shenzhen 2026