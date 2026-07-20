สร้างโอกาสใหม่ในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของเอเชีย
News provided byCPHI & PMEC Shenzhen 2026
20 Jul, 2026, 16:59 CST
เซี่ยงไฮ้, 20 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- หลังจากที่งาน CPHI & PMEC China ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในเดือนมิถุนายน 2569 ด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มากสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือครั้งสำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเภสัชกรรม ความสนใจจำนวนมากจึงหลั่งไหลมายังภาคใต้ของจีน เพื่อสานต่อแรงขับเคลื่อนนี้ งาน CPHI & PMEC Shenzhen 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2569 ณ Shenzhen Convention & Exhibition Center (SZCEC) จึงตั้งเป้าตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงตลาดเภสัชกรรมสำคัญของจีนตอนใต้
ในฐานะประตูสำคัญสู่เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area) เมืองเซินเจิ้นมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเภสัชกรรมแห่งอนาคต โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมสุขภาพในภูมิภาคจะมีมูลค่าทะลุ 2 ล้านล้านหยวน ภายในปี 2571 และเพิ่มเป็น 2.5-3 ล้านล้านหยวน ภายในปี 2573 ซึ่งเปิดโอกาสอย่างมหาศาลสำหรับการเติบโตและความร่วมมือ ด้วยศักยภาพของตลาดดังกล่าว CPHI & PMEC Shenzhen 2026 คาดว่าจะดึงดูดผู้ซื้อในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมที่มีความหลากหลายและทรงอิทธิพลมากยิ่งขึ้น โดยมีบริษัทผู้แสดงสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 800 ราย และผู้เข้าชมงานมืออาชีพมากกว่า 15,000 คน จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด CPHI & PMEC Shenzhen 2026 จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเภสัชกรรมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งวัตถุดิบทางเภสัชกรรม สารช่วยผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี AI และบริการรับจ้างพัฒนาและผลิต ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบจากธรรมชาติ ห่วงโซ่อุปทานด้านความงามและเครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์และระบบนำส่งยา เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสะอาด และอื่น ๆ
เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ ภายในพื้นที่จัดแสดงของปี 2569 ยังได้เพิ่มโซนใหม่เชิงกลยุทธ์ 4 โซน ได้แก่ Biotech Zone, AI Tech & Contract Service Zone, Smart Manufacturing Zone และ Beauty & Cosmetics Supply Chain Zone ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเร่งการเข้าสู่ตลาด
นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีการจัดประชุมและกิจกรรมระดับสูงมากกว่า 20 รายการ โดยรวบรวมหน่วยงานกำกับดูแล นักวิชาการ และผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบาย เทคโนโลยี และแนวโน้มตลาด พร้อมทั้งจัดโครงการ Hosted Buyer Programme เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกกับซัพพลายเออร์ในประเทศ ช่วยให้การเจรจาจัดหาสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
ด้วยจุดแข็งของเซินเจิ้นในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมระดับแนวหน้า CPHI & PMEC Shenzhen 2026 จึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเภสัชกรรมในจีนตอนใต้
ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างานฟรีได้ที่:
https://reg.cphi-china.cn/en/user/register
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่:
https://www.cphi.com/china/en-gb/home.html
ติดต่อ: [email protected]
SOURCE CPHI & PMEC Shenzhen 2026
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