広東・香港・マカオ大湾区およびアジアの製薬業界に新たな機会を創出

上海、2026年7月21日 /PRNewswire/ -- 2026年6月に開催され、業界関係者がかつてない規模で集まり、製薬サプライチェーン全体にわたる重要なつながりが生まれた「CPHI・PMEC中国（CPHI & PMEC China）」の画期的な成功を受け、現在、注目は中国南部へと移っています。この勢いを受け、「CPHI・PMEC深セン2026（CPHI & PMEC Shenzhen 2026）」は2026年9月16日から18日まで深セン会展中心（SZCEC）で開催され、中国南部の主要医薬品市場へのアクセスニーズの高まりに応えます。

広東・香港・マカオ大湾区への主要な玄関口である深センは、今後の製薬イノベーションを牽引するうえで、独自の優位性を備えています。同地域のヘルスケア産業のGDPは、2028年までに2兆人民元を超え、2030年までに2兆5,000億～3兆人民元に達すると予測されており、成長と協業に向けた比類のない機会をもたらします。この大きな市場潜在力を背景に、「CPHI・PMEC深セン2026（CPHI & PMEC Shenzhen 2026）」には、これまで以上に多様で影響力のある製薬業界のバイヤーが集まると見込まれており、厳選された800社を超える企業が出展し、国内外から1万5,000人を超える業界関係者が来場する予定です。

CPHI & PMEC Shenzhen (PRNewsfoto/CPHI & PMEC Shenzhen 2026)

こうした市場ニーズに応えるため、「CPHI・PMEC深セン2026（CPHI & PMEC Shenzhen 2026）」では、医薬品原料、医薬品添加剤、バイオテクノロジー、AI技術・受託サービス、最終製剤、天然抽出物、美容・化粧品サプライチェーン、包装・ドラッグデリバリー、製薬機械、実験室用機器・設備、クリーンテクノロジーなど、幅広い医薬品関連の製品・サービスを紹介します。

調達機能をさらに強化するため、2026年の展示会場には、市場へのアクセスを促進する4つの戦略ゾーンとして、「バイオテクノロジーゾーン」「AI技術・受託サービスゾーン」「スマート製造ゾーン」「活気あふれる美容・化粧品サプライチェーンゾーン」が新設されます。

展示会と並行して、20件を超えるハイレベルな会議やイベントが開催され、規制当局者、学術界の専門家、業界リーダーが一堂に会し、政策動向、技術革新、市場トレンドに関する包括的な知見を提供します。戦略的なビジネス連携を促進するため、本イベントでは、参加資格を満たす海外バイヤーと現地サプライヤーを結び、効率的な調達商談を可能にするとともに、長期的なパートナーシップの構築を後押しする「ホステッド・バイヤー・プログラム（Hosted buyer programme）」を実施します。

主要なイノベーション拠点としての深センの優位性を生かし、「CPHI・PMEC深セン2026（CPHI & PMEC Shenzhen 2026）」は、中国南部における製薬産業の発展に不可欠なプラットフォームを提供します。

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SOURCE CPHI & PMEC Shenzhen 2026