Kiến tạo những cơ hội mới cho Khu vực Vịnh Lớn và ngành dược phẩm Châu Á

THƯỢNG HẢI, ngày 20 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sau thành công mang tính cột mốc của CPHI & PMEC China diễn ra vào tháng 6 năm 2026, sự kiện đã chào đón số lượng chuyên gia trong ngành đông chưa từng có và thúc đẩy những kết nối then chốt trên toàn chuỗi cung ứng dược phẩm, sự chú ý hiện chuyển sang Nam Trung Quốc. Tiếp nối đà phát triển này, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Thâm Quyến (SZCEC), đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc tiếp cận các thị trường dược phẩm trọng điểm của khu vực Nam Trung Quốc.

CPHI & PMEC Shenzhen (PRNewsfoto/CPHI & PMEC Shenzhen 2026)

Là cửa ngõ trọng yếu vào Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Macau, Thâm Quyến sở hữu vị thế đặc biệt để dẫn dắt tương lai của đổi mới sáng tạo ngành dược phẩm. GDP ngành y tế của khu vực này được dự báo sẽ vượt mốc 2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2028 và đạt từ 2,5 đến 3 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2030, mang đến cơ hội hợp tác và phát triển chưa từng có. Với tiềm năng thị trường to lớn này, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút lực lượng nhà mua hàng dược phẩm đa dạng và có tầm ảnh hưởng hơn nữa, với sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp triển lãm được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng hơn 15.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ thị trường trong nước và quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường này, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 sẽ trưng bày một danh mục toàn diện các sản phẩm và dịch vụ ngành dược phẩm, bao gồm: nguyên liệu dược phẩm, tá dược, công nghệ sinh học, công nghệ AI và dịch vụ theo hợp đồng, thuốc thành phẩm, nguồn cung có nguồn gốc tự nhiên, chuỗi cung ứng mỹ phẩm & làm đẹp, bao bì & hệ thống dẫn truyền thuốc, máy móc dược phẩm, thiết bị & dụng cụ phòng thí nghiệm, công nghệ phòng sạch cùng nhiều lĩnh vực khác.

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tìm nguồn cung ứng, khu triển lãm năm 2026 sẽ giới thiệu bốn khu vực chiến lược mới được thiết kế để đẩy nhanh quá trình tiếp cận thị trường, gồm khu Công nghệ sinh học, khu Công nghệ AI & Dịch vụ theo hợp đồng, khu Sản xuất thông minh và khu chuỗi cung ứng Mỹ phẩm & Làm đẹp đầy năng động.

Bên cạnh triển lãm, hơn 20 hội nghị và hoạt động cấp cao sẽ quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia học thuật và lãnh đạo ngành nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu toàn diện về các diễn biến chính sách, đổi mới công nghệ và xu hướng thị trường. Để tạo điều kiện cho các kết nối kinh doanh chiến lược, sự kiện cũng mang đến Chương trình nhà mua hàng tiềm năng (Hosted buyer programme), được thiết kế nhằm kết nối các nhà mua hàng quốc tế đủ điều kiện với các nhà cung cấp địa phương, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tìm nguồn cung ứng diễn ra hiệu quả, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tận dụng vị thế chiến lược của Thâm Quyến với vai trò là một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 mang đến một nền tảng thiết yếu cho sự tiến bộ của ngành dược phẩm tại khu vực Nam Trung Quốc.

Đăng ký ngay để nhận thẻ tham dự miễn phí:

https://reg.cphi-china.cn/en/user/register

Tìm hiểu thêm về sự kiện:

https://www.cphi.com/china/en-gb/home.html

Liên hệ: [email protected]

SOURCE CPHI & PMEC Shenzhen 2026