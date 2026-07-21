Buka Peluang Baru bagi Industri Farmasi di Kawasan Greater Bay Area dan Asia

Sebagai pintu gerbang menuju Kawasan Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, Shenzhen memiliki posisi strategis dalam mendorong inovasi industri farmasi. Nilai produk domestik bruto (PDB) sektor kesehatan di kawasan ini diproyeksikan melampaui RMB 2 triliun pada 2028 dan meningkat menjadi RMB 2,5-3 triliun pada 2030. Prospek tersebut membuka peluang yang semakin besar bagi pertumbuhan bisnis sekaligus kolaborasi di industri farmasi. Didukung potensi pasar tersebut, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 segera menarik semakin banyak buyer industri farmasi dari berbagai negara. Ajang ini akan menghadirkan lebih dari 800 perusahaan peserta pameran yang telah dikurasi, serta lebih dari 15.000 pengunjung profesional dari dalam maupun luar negeri.

Pameran ini menampilkan berbagai produk dan layanan yang mencakup seluruh rantai nilai industri farmasi, mulai dari bahan baku farmasi, eksipien, bioteknologi, teknologi AI dan layanan kontrak, obat jadi, bahan baku alami, rantai pasok produk kecantikan dan kosmetik, kemasan dan sistem penghantaran obat (drug delivery), mesin farmasi, instrumen serta peralatan laboratorium, teknologi ruang bersih (clean technology), hingga berbagai solusi pendukung lainnya.

Untuk memperluas peluang bisnis dan mempercepat akses pasar, pihak penyelenggara menghadirkan empat zona pameran baru, yakni Biotech Zone, AI Tech & Contract Service Zone, Smart Manufacturing Zone, serta Beauty & Cosmetics Supply Chain Zone sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan paling dinamis.

Selain pameran, lebih dari 20 konferensi dan kegiatan akan mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas perkembangan kebijakan, inovasi teknologi, serta tren pasar terkini. Pihak penyelenggara juga menghadirkan "Hosted Buyer Programme" untuk mempertemukan buyer internasional terpilih dengan pemasok lokal sehingga proses penjajakan bisnis berlangsung lebih efektif sekaligus membuka peluang kemitraan jangka panjang.

Dengan memanfaatkan posisi Shenzhen sebagai salah satu pusat inovasi terkemuka di Tiongkok, CPHI & PMEC Shenzhen 2026 menjadi platform penting yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan industri farmasi di kawasan Tiongkok Selatan.

Anda dapat melakukan registrasi untuk memperoleh tiket masuk gratis:

https://reg.cphi-china.cn/en/user/register

Informasi selengkapnya mengenai ajang ini:

https://www.cphi.com/china/en-gb/home.html

Narahubung: [email protected]

SOURCE CPHI & PMEC Shenzhen 2026