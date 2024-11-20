加拿大發佈 2024 年新小麥作物報告

預計今年高品質小麥出口量將突破 2,500 萬噸。

曼尼托巴省溫尼伯2024年11月20日 /美通社/ -- Cereals Canada 今天向國內和全球的加拿大小麥客戶發佈了新的年度小麥作物報告。這份報告提供了最新的質量和功能資訊，並重點介紹了加拿大小麥的生產情況。

「預計在 2024-25 作物年度，加拿大將向超過 80 個國家出口 2,540 萬噸小麥，其品質和蛋白質含量均符合客戶的期望，」Cereals Canada 行政總裁 Dean Dias 表示，「這將使加拿大連續第二年成為全球第三大小麥出口國，以及高品質、高蛋白質小麥的最大出口國。」

觀看 Cereals Canada 行政總裁 Dean Dias 介紹《2024 年新小麥作物報告》。 《2024 年新小麥作物報告》封面，展示一片豐收景象的麥田。 Cereals_Canada_Canada_Releases_its_2024_New_Wheat_Crop_Report

加拿大西部雨季開始時，農民種植了近 3,430 萬噸高品質小麥。產量超出預期，非硬粒小麥產量增長 4%，硬粒小麥產量增長 8%。所有品種的小麥品質都非常優良，其中大部分作物等級達到 2 級或以上。

加拿大西部紅春麥 (CWRS) 的蛋白質含量達到平均水平，且大部分等級為 1 級或 2 級。

加拿大西部琥珀硬粒小麥 (CWAD) 大部分等級為 1 級或 2 級，蛋白質含量達到或高於平均水平。

加拿大草原紅春麥 (CPSR) 的蛋白質含量達到平均水平，且大部分等級為 1 級或 2 級。

加拿大東部軟白冬小麥 (CESRW) 大部分等級為 1 級或 2 級，蛋白質含量略低於平均水平。

Cereals Canada 將於 11 月 19 日和 20 日舉辦兩場客戶網絡研討會，公佈 2024 年小麥作物的技術數據。會後，穀物價值鏈代表團將會前往四個國家進行貿易和技術考察。今年的代表團成員包括 Cereals Canada 專家、價值鏈成員、生產者代表和加拿大穀物委員會人員。他們將與 18 個主要小麥進口市場進行交流，這些市場在 2023 年購買了價值 86 億加元的加拿大小麥。

「新作物貿易和技術考察團有助於提升加拿大穀物產業的競爭力，」Dias 指出，「我們透過有針對性的市場推廣活動，與客戶建立關係，為我們的產業拓展支持者，同時參與市場準入的討論。我們所做的不僅僅是提供加拿大小麥質量的最新資訊。」

《全新小麥作物報告》每年發佈一次，由加拿大穀物委員會 (CGC)、價值鏈成員和各省種植者委員會攜手編制並發佈。今年秋季，Cereals Canada 從八家穀物出口商收集了超過 115 份加拿大西部小麥樣品進行分析。安大略省穀物農民協會 (GFO) 也為該報告提供了加拿大東部冬小麥的評估。

如欲了解更多有關加拿大《2024 年全新小麥作物》的資訊並下載《2024 年農作物摘要》，請瀏覽 cerealscanada.ca/2024-wheat-crop/

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SOURCE Cereals Canada