Kanada veröffentlicht seinen 2024 New Wheat Crop Report (Bericht über die neue Weizenernte)

Die Ausfuhren von hochwertigem Weizen werden in diesem Jahr voraussichtlich 25 Millionen Tonnen übersteigen.

WINNIPEG, MB, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Cereals Canada hat heute seinen jährlichen New Wheat Crop Report (Bericht über die neue Weizenernte) für inländische und weltweite Kunden von kanadischem Weizen veröffentlicht. Der Bericht 2024 bietet eine Aktualisierung der Qualität und Funktionalität und hebt die kanadische Weizenproduktion hervor.

Watch Cereals Canada CEO Dean Dias introduce the 2024 New Wheat Crop Report Cover of 2024 New Wheat Crop Report showing a wheat field at harvest. Cereals Canada Logo

„Im Erntejahr 2024/25 wird Kanada voraussichtlich 25,4 Millionen Tonnen Weizen mit der von den Kunden erwarteten Qualität und dem entsprechenden Proteingehalt in über 80 Länder exportieren", so Dean Dias, Geschäftsführer von Cereals Canada. „Damit wird Kanada zum zweitgrößten Weizenexporteur der Welt und zum zweiten Mal in Folge zum größten Exporteur von hochwertigem Weizen mit hohem Proteingehalt."

In einer Saison, die in Westkanada mit reichlichen Niederschlägen begann, bauten die kanadischen Landwirte fast 34,3 Millionen Tonnen hochwertigen Weizen an. Die Erträge übertrafen die Erwartungen und führten zu einem Anstieg der Nicht-Durum-Weizenproduktion um vier Prozent und der Hartweizenproduktion um acht Prozent. Die Qualität war in allen Klassen ausgezeichnet, wobei ein hoher Anteil der Ernte mit der Note 2 oder besser bewertet wurde.

Die CWRS-Ernte hatte einen durchschnittlichen Proteingehalt und einen sehr hohen Anteil der Klassen 1 und 2.

Ein hoher Anteil der CWAD-Ernte wurde mit der Note 1 oder 2 bewertet und hatte einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Proteingehalt.

Die CPSR-Ernte wies einen durchschnittlichen Proteingehalt auf, und ein sehr hoher Anteil wurde mit Nr. 1 oder Nr. 2 bewertet.

Ein hoher Anteil der CESRW-Ernte wurde mit Nr. 1 oder Nr. 2 eingestuft, wobei der Proteingehalt leicht unter dem Durchschnitt liegt.

Die technischen Daten für die Weizenernte 2024 werden am 19. und 20. November auf zwei von Cereals Canada veranstalteten Webinaren für Kunden vorgestellt, bevor eine Delegation der Getreidewertschöpfungskette zu vier internationalen Handels- und Technikmissionen aufbricht. Die diesjährige Delegation, der Experten von Cereals Canada, Mitglieder der Wertschöpfungskette, Vertreter der Erzeuger und die Canadian Grain Commission angehören, wird mit 18 Märkten zusammenarbeiten, die im Jahr 2023 kanadischen Weizen im Wert von 8,6 Milliarden Dollar gekauft haben.

„Die neuen Handels- und Technikmissionen für Getreide tragen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der kanadischen Getreideindustrie bei", so Dias. „Unsere gezielte, marktorientierte Öffentlichkeitsarbeit bietet die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen und Fürsprecher für unsere Branche zu gewinnen, indem wir uns an Diskussionen über den Marktzugang beteiligen. Es geht über die bloße Bereitstellung von Informationen zur Qualität des kanadischen Weizens hinaus."

Der New Wheat Crop Report wird jährlich in Zusammenarbeit mit der Canadian Grain Commission (CGC), den Mitgliedern der Wertschöpfungskette und den Erzeugerkommissionen der Provinzen erstellt und vorgelegt. In diesem Herbst erhielt Cereals Canada über 115 Proben westkanadischen Weizens von acht Getreideexporteuren zur Analyse. Die Grain Farmers of Ontario (GFO) steuerten für den Bericht eine Bewertung des ostkanadischen Winterweizens bei.

Um mehr über Kanadas 2024 New Wheat Crop (neue Weizenernte 2024) zu erfahren und die 2024 Crop Summary (Zusammenfassung der Ernte 2024) herunterzuladen, besuchen Sie cerealscanada.ca/2024-wheat-crop/

Informationen zu Cereals Canada: Cereals Canada ist der nationale, gemeinnützige Industrieverband, der die kanadische Getreide-Wertschöpfungskette vertritt. Wir wertschätzen Beziehungen und arbeiten mit der Regierung und Interessengruppen zusammen, um zeitnah technische Informationen von Experten bereitzustellen und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Wir haben uns der Unterstützung der kanadischen Getreide-Wertschöpfungskette verschrieben, einschließlich Landwirten, Exporteuren, Entwicklern, Verarbeitern und unseren Kunden auf der ganzen Welt, wobei der Schwerpunkt auf Handel, Wissenschaft und Nachhaltigkeit liegt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ellen Pruden, Vizepräsidentin, Kommunikation und Beziehungen zur Wertschöpfungskette, E: [email protected], T: 204-479-0166

