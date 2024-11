Le Canada publie son rapport sur la nouvelle récolte de blé 2024

Les exportations de blé de haute qualité devraient dépasser les 25 millions de tonnes cette année.

WINNIPEG, Manitoba,, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Cereals Canada publie ce jour son rapport annuel sur la nouvelle récolte de blé à l'intention des clients nationaux et internationaux. Le rapport 2024 fournit une mise à jour de la qualité et de la fonctionnalité et met l'accent sur la production de blé canadien.

Cover of 2024 New Wheat Crop Report showing a wheat field at harvest.

« Au cours de la campagne agricole 2024-25, le Canada devrait exporter 25,4 millions de tonnes de blé vers plus de 80 pays, avec la qualité et la teneur en protéines que les clients attendent », déclare Dean Dias, chef de la direction de Cereals Canada. « Le Canada deviendra ainsi le troisième exportateur mondial de blé et le premier exportateur de blé de haute qualité et à haute teneur en protéines pour la deuxième année consécutive.

Au cours d'une saison qui a débuté par des précipitations abondantes dans l'ouest du Canada, les agriculteurs canadiens ont cultivé près de 34,3 millions de tonnes de blé de haute qualité. Les rendements ont dépassé les attentes, entraînant une augmentation de 4 % de la production de blé non dur et de 8 % de la production de blé dur. La qualité a été excellente pour toutes les catégories, une grande partie de la récolte ayant obtenu un classement n° 2 ou supérieur.

La récolte CWRS a une teneur moyenne en protéines, avec une proportion très élevée de grains classés n° 1 ou n° 2.

moyenne en protéines, avec une proportion très élevée de grains classés n° 1 ou n° 2. Une grande partie de la récolte CWAD est classée n° 1 ou n° 2 et a une teneur en protéines moyenne ou supérieure à la moyenne.

en protéines moyenne ou supérieure à la moyenne. La récolte CPSR a une teneur moyenne en protéines, et une très grande proportion est classée n° 1 ou n° 2.

moyenne en protéines, et une très grande proportion est classée n° 1 ou n° 2. Une grande partie de la récolte CESRW est classée n° 1 ou n° 2 avec une teneur en protéines légèrement inférieure à la moyenne.

Les données techniques relatives à la récolte de blé de 2024 seront présentées lors de deux webinaires organisés par Cereals Canada les 19 et 20 novembre, avant qu'une délégation de la chaîne de valeur des céréales ne parte pour quatre missions commerciales et techniques internationales. La délégation de cette année, qui comprend des experts de Cereals Canada, des membres de la chaîne de valeur, des représentants des producteurs et la Commission canadienne des grains, s'entretiendra avec 18 marchés qui ont acheté pour 8,6 milliards de dollars de blé canadien en 2023.

« Les missions commerciales et techniques sur les nouvelles cultures contribuent à renforcer la compétitivité de l'industrie céréalière canadienne », déclare Dias. « Notre action ciblée sur le marché nous permet de nouer des relations et de défendre les intérêts de notre secteur, tout en engageant des discussions sur l'accès au marché. Ces missions vont au-delà de la simple diffusion d'informations actualisées sur la qualité du blé canadien ».

Le rapport sur la nouvelle récolte de blé est préparé et présenté chaque année, en partenariat avec la Commission canadienne des grains (CCG), les membres de la chaîne de valeur et les commissions provinciales de producteurs. Cet automne, Cereals Canada a reçu plus de 115 échantillons de blé de l'Ouest canadien de huit exportateurs de céréales pour analyse. Les Grain Farmers of Ontario (GFO) ont contribué à l'évaluation du blé d'hiver de l'Est du Canada pour le rapport.

Pour en savoir plus sur la nouvelle récolte de blé du Canada en 2024 et pour télécharger le résumé de la récolte de 2024, visitez le site cerealscanada.ca/2024-wheat-crop/.

À propos de Cereals Canada : Cereals Canada est l'association industrielle nationale à but non lucratif qui représente la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Nous accordons une grande importance aux relations et travaillons avec les gouvernements et les parties prenantes pour fournir des informations techniques expertes en temps opportun et offrir une expérience client de premier ordre. Nous sommes déterminés à soutenir la chaîne de valeur des céréales canadiennes, y compris les agriculteurs, les exportateurs, les développeurs et les transformateurs, ainsi que nos clients dans le monde entier, en mettant l'accent sur le commerce, la science et le développement durable.

