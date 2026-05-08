SUNMI คว้ารางวัล Red Dot Design ประจำปี 2569 ด้วยห้าผลิตภัณฑ์ นำหน้าการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ระดับโลก

08 May, 2026, 20:41 CST

สิงคโปร์, 8 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Red Dot Design ประจำปี 2569 ของเยอรมนีอย่างเป็นทางการแล้ว โดยห้าผลิตภัณฑ์เรือธงของ SUNMI Technology ได้แก่ CPad Business Tablet, CPad PAY, FLEX 3 Interactive Display, V3 Handheld POS Terminal และ L3 Industrial PDA ได้คว้ารางวัลดังกล่าว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดดเด่นด้วยแนวคิดการออกแบบหลักสามประการ ได้แก่ การบูรณาการ ความอเนกประสงค์ และการเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

รางวัล Red Dot ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "รางวัลออสการ์" แห่งวงการออกแบบอุตสาหกรรมระดับโลก มีเกณฑ์การประเมินที่เข้มงวดครอบคลุมด้านสุนทรียศาสตร์ การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ความสามารถในการปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และความยั่งยืน SUNMI ยึดมั่นในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยปฏิเสธที่จะดัดแปลงอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคอย่างไม่รอบคอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดพัฒนาขึ้นเพื่อสถานการณ์จริงเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องคิดเงิน การส่งอาหาร การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม และการดำเนินงานร้านค้า ครอบคลุมขั้นตอนเชิงพาณิชย์ทั้งหมดด้วยความสามารถสูงในการปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามแนวคิด ESG โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างแบบโมดูลาร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และดำเนินการออกแบบคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของ Red Dot อย่างสมบูรณ์แบบ

  • ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย: การออกแบบที่บูรณาการขั้นสูงทำให้ SUNMI สามารถกำจัด "ความรู้สึกที่ไม่ปะติดปะต่อ" จากอุปกรณ์ที่เกะกะและสายเคเบิลที่พันกันยุ่งเหยิงในสถานการณ์เชิงพาณิชย์แบบเดิมออกไปได้ ช่วยให้การดำเนินงานในร้านค้าคล่องตัวและประหยัดพื้นที่
  • ความอเนกประสงค์ครบถ้วนในหนึ่งเดียว: ผลิตภัณฑ์ของ SUNMI มีมากกว่าฟังก์ชันการใช้งานเครื่องมือเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นผ่านการออกแบบแบบโมดูลาร์ที่มีหลายรูปแบบ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซีรี่ส์ CPad พร้อมอุปกรณ์เสริมแบบโมดูลาร์ และการออกแบบแบบโมดูลาร์สไตล์เลโก้ของ FLEX 3 ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาว
  • การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง: ทุกรายละเอียดคำนึงถึงมนุษย์เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่แท้จริงเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน L3 Industrial PDA ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการทำงานความถี่สูงด้วยการกระจายน้ำหนักตามหลักวิทยาศาสตร์ ส่วน V3 Smart POS Terminal สร้างสมดุลระหว่างการมองเห็นบนหน้าจอขนาดใหญ่และความสะดวกสบายในการจับถือ และ CPad PAY ผสานรวมฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ขั้นตอนการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน

รางวัลเหล่านี้เกิดจากความมุ่งมั่นระยะยาวของ SUNMI ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เป็นต้นฉบับ และหลักการ ESG ในอนาคต SUNMI จะยังคงยึดถือแนวคิดหลัก ขยายขอบเขตการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมูลค่าสูงต่อไป

SOURCE SUNMI Technology

