SUNMI remporte cinq prix des Red Dot Design Awards 2026 s'imposant ainsi comme leader mondial du design industriel commercial

SINGAPOUR, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Les lauréats du prix allemand Red Dot Design Award 2026 ont été officiellement annoncés. Cinq des produits phares de SUNMI Technology ont été récompensés : la tablette professionnelle CPad, le CPad PAY, l'écran interactif FLEX 3, le terminal de point de vente portable V3 et le PDA industriel L3. Ces produits se distinguent par trois concepts de base : l'intégration, la polyvalence et l'approche axée sur l'homme.

Surnommé « Les Oscars » du design industriel mondial, le prix Red Dot repose sur des critères d'évaluation stricts couvrant l'esthétique, l'ergonomie, l'adaptabilité des scénarios et la durabilité. SUNMI adhère à la personnalisation des scénarios commerciaux originaux et rejette les appareils de consommation grossièrement modifiés. Tous les produits gagnants ont été développés à l'origine pour des situations commerciales réelles tels que les caisses enregistreuses, la livraison de nourriture, l'inspection industrielle et les opérations de magasin, couvrant ainsi l'ensemble de la filière commerciale avec une grande adaptabilité de scénario. Parallèlement, il met en pratique les concepts ESG, en adoptant des matériaux écologiques et des structures modulaires pour prolonger la durée de vie des équipements, réduire l'usage de consommables et mettre en œuvre une conception à faible émission de carbone et à long terme, ce qui répond parfaitement aux critères d'évaluation du Red Dot en matière de développement durable.

Simplifier la complexité : grâce à sa conception hautement intégrée, SUNMI élimine « l'impression de patchwork » des appareils encombrés et des câbles emmêlés dans les scénarios commerciaux traditionnels, ce qui permet de rationaliser les opérations du magasin et d'économiser de l'espace.

Polyvalence tout-en-un : au-delà d'une fonction d'outil unique, les produits SUNMI permettent une transformation flexible grâce à des conceptions modulaires et multiformes qui s'adaptent de manière proactive à l'évolution des besoins de l'entreprise. La série CPad avec ses accessoires modulaires et la conception modulaire de type Lego de FLEX 3 permettent des applications multi-scénarios et une réutilisation à long terme.

Conception centrée sur l'homme : chaque détail est pensé pour l'utilisateur, en se concentrant sur les points de douleur réels afin d'améliorer l'expérience du scénario. Le PDA industriel L3 réduit la fatigue liée aux travaux fréquents grâce à une répartition scientifique du poids ; le terminal de point de vente intelligent V3 concilie la visibilité du grand écran et le confort de la prise en main ; le CPad PAY intègre des fonctions de liaison complète afin de simplifier les flux de travail.

Ces distinctions découlent de l'engagement à long terme de SUNMI en faveur d'une société durable, d'une R&D commerciale originale et de l'ESG. À l'avenir, SUNMI maintiendra ses concepts fondamentaux, repoussera les limites de la conception industrielle commerciale et permettra aux entreprises mondiales de disposer de produits axés sur l'utilisateur, respectueux de l'environnement et de grande valeur.

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