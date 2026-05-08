-SUNMI gana los premios Red Dot Design Awards 2026 con cinco productos, liderando el diseño industrial comercial a nivel mundial

SINGAPUR, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Se han dado a conocer de forma oficial a los ganadores del premio alemán Red Dot Design Award 2026. Cinco de los productos estrella de SUNMI Technology fueron galardonados: la tableta empresarial CPad, el CPad PAY, la pantalla interactiva FLEX 3, el terminal de punto de venta portátil V3 y la PDA industrial L3. Estos productos destacaron por tres conceptos clave de diseño: integración, versatilidad y enfoque centrado en el usuario.

Conocido como los "Óscares" del diseño industrial global, el premio Red Dot cuenta con estrictos criterios de evaluación que abarcan la estética, la ergonomía, la adaptabilidad a diferentes escenarios y la sostenibilidad. SUNMI se adhiere a la personalización de escenarios comerciales originales, rechazando los dispositivos de consumo modificados de forma burda. Todos los productos ganadores se desarrollan originalmente para escenarios comerciales reales, como cajas registradoras, reparto de comida, inspección industrial y operaciones de tiendas, cubriendo todo el espectro comercial con una alta adaptabilidad a diferentes escenarios. Asimismo, aplica conceptos ESG, adoptando materiales ecológicos y estructuras modulares para prolongar la vida útil de los equipos, reducir el consumo de consumibles e implementar un diseño sostenible y con bajas emisiones de carbono, lo que cumple a la perfección con los criterios de evaluación de sostenibilidad del Red Dot.

Simplifica la complejidad: Con un diseño altamente integrado, SUNMI elimina la sensación de desorden que generan los dispositivos amontonados y los cables enredados en los entornos comerciales tradicionales, optimizando las operaciones de la tienda y ahorrando espacio.

Versatilidad todo en uno: Más allá de la función de una sola herramienta, los productos de SUNMI logran una transformación flexible mediante diseños modulares y multiforma para adaptarse de forma proactiva a las necesidades cambiantes del negocio. La serie CPad con accesorios modulares y el diseño modular tipo Lego del FLEX 3 permiten su aplicación en múltiples escenarios y su reutilización a largo plazo.

Diseño centrado en el usuario: Cada detalle está orientado al usuario, centrándose en los problemas reales para mejorar la experiencia de usuario. La PDA industrial L3 reduce la fatiga laboral frecuente gracias a una distribución científica del peso; el terminal POS inteligente V3 equilibra la visibilidad de la pantalla grande con la comodidad de agarre; CPad PAY integra funciones de enlace completo para simplificar los flujos de trabajo.

Estos reconocimientos son fruto del compromiso a largo plazo de SUNMI con una sociedad sostenible, la I+D comercial original y los criterios ESG. En el futuro, SUNMI mantendrá sus conceptos fundamentales, ampliará los límites del diseño industrial comercial y empoderará a las empresas globales con productos orientados al usuario, ecológicos y de alto valor.