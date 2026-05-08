SUNMI Menang Anugerah Reka Bentuk Red Dot 2026 dengan Lima Produk, Menerajui Reka Bentuk Industri Komersial Global

SINGAPURA, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pemenang Anugerah Reka Bentuk Red Dot Jerman 2026 telah diumumkan secara rasmi. Lima produk utama SUNMI Technology memenangi anugerah: Tablet Perniagaan CPad, CPad PAY, Paparan Interaktif FLEX 3, Terminal POS pegang tangan V3 dan PDA Industri L3. Produk-produk ini menonjol menerusi tiga konsep reka bentuk teras: integrasi, versatiliti dan berpusatkan manusia.

Dikenali sebagai "Oscar" reka bentuk industri global, Anugerah Red Dot mempunyai kriteria penilaian ketat yang merangkumi estetika, ergonomik, kebolehsuaian senario dan kemampanan. SUNMI berpegang kepada penyesuaian senario komersial asli, sambil menolak pendekatan pengubahsuaian kasar peranti pengguna biasa. Semua produk yang memenangi anugerah dibangunkan secara asli untuk senario komersial sebenar seperti kaunter pembayaran, penghantaran makanan, pemeriksaan industri dan operasi kedai, meliputi keseluruhan rantaian komersial dengan kebolehsuaian senario yang tinggi. Pada masa yang sama, syarikat turut mengamalkan konsep ESG dengan menggunakan bahan mesra alam dan struktur modular untuk memanjangkan jangka hayat khidmat peralatan, mengurangkan penggunaan bahan habis guna dan melaksanakan reka bentuk rendah karbon dan jangka panjang, yang memenuhi kriteria penilaian kemampanan Red Dot dengan sempurna.

Mempermudah Kerumitan: Melalui reka bentuk berintegrasi tinggi, SUNMI menghapuskan "rasa tampalan" akibat peranti berselerak dan kabel berselirat dalam senario komersial tradisional, sekali gus memperkemas operasi kedai dan menjimatkan ruang.

Versatiliti Semua-dalam-Satu: Melangkaui fungsi alat tunggal, produk SUNMI mencapai transformasi fleksibel melalui reka bentuk modular dan pelbagai bentuk untuk disesuaikan secara proaktif dengan perubahan keperluan perniagaan. Siri CPad dengan aksesori modular dan reka bentuk modular gaya Lego FLEX 3 membolehkan aplikasi pelbagai senario dan penggunaan semula jangka panjang.

Reka Bentuk Berpusatkan Manusia: Setiap perincian berorientasikan manusia, dengan tumpuan terhadap masalah sebenar yang dihadapi bagi meningkatkan pengalaman senario. PDA Industri L3 mengurangkan keletihan kerja berfrekuensi tinggi melalui pengagihan berat saintifik; Terminal POS Pintar V3 menyeimbangkan keterlihatan skrin besar dan keselesaan genggaman; manakala CPad PAY mengintegrasikan fungsi pautan penuh bagi mempermudah aliran kerja.

Pengiktirafan ini berpunca daripada komitmen jangka panjang SUNMI terhadap masyarakat mampan, R&D komersial asli dan ESG. Pada masa hadapan, SUNMI akan terus mempertahankan konsep terasnya, memperluas sempadan reka bentuk industri komersial dan memperkasa perniagaan global dengan produk berorientasikan pengguna, mesra alam dan bernilai tinggi.

