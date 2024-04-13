立足高遠，新質生產力賦能下的國產高端醫學影像新銳

同時，國家政策的大力支持為國產醫學影像品牌提供了廣闊的發展空間。「加快發展新質生產力」成為今年熱議的焦點，擺脫傳統勞動密集型產業，以科技創新為第一生產力成為當下主旋律。

醫學影像作為推動醫療行業發展的關鍵之一，集合了多種學科和技術創新，無疑是新質生產力的標桿領域。然而，面對國內外眾多品牌的激烈競爭，先導醫療如何在新質生產力的賦能下脫穎而出？

立足高遠

前瞻性產品布局為技術創新提供強勁引擎

不斷拓寬醫械探索的邊界

技術創新是新質生產力倡導的關鍵，也是先導醫療的核心競爭力之一。此次在CMEF亮相的一眾前瞻性在研產品中，光子計數CT（Photo Counting CT，PCCT）——VITA PCCT是當仁不讓的萬眾焦點。作為醫學影像領域公認的「下一代CT成像技術」，PCCT毫無疑問代表了未來影像技術的發展趨勢。

與傳統CT技術不同，PCCT采用了基於光子計數的斷層掃描技術，使用CZT（Cadmium Zinc Telluride，CdZnTe，碲鋅鎘）探測器進行光子計數和能量分析，能夠精確測量和記錄每個穿過的X射線光子，從而獲得物體內部的組織結構信息。這種直接成像技術消除了傳統CT中的串擾問題、電子噪聲和能量混雜，使得PCCT的圖像分辨率相對傳統CT顯著提高，對微小病變的檢測具有非常重要意義。同時，由於其高靈敏度和精確的光子計數能力，PCCT在成像過程中所需的輻射劑量相對較低，有助於降低患者接受檢查時面臨的輻射風險。

此外，PCCT可以實現真正意義上的多能譜成像。通過區分不同能量的光子，准確地識別不同的物質和組織，有助於醫生對復雜疾病進行更精確的診斷和評估，從而提高診斷的准確性和安全性。

CMEF現場，先導醫療展出在研的VITA 7.0T超高場磁共振、VITA PET/CT，以及投入臨床的ASTA 1.5T 超導磁共振同樣令人矚目。這些產品憑借各自獨特的優勢，能夠為疾病的早期發現和精確診斷提供有力支持。

腳踏實地

上下游環環相扣賦能醫械產業蝶變鑄造通向未來的不凡之路

除了技術創新，先導醫療的市場競爭力同樣不容小覷。作為先導科技集團的第五個核心業務，先導醫療深諳市場需求，緊密關注行業動態，通過精准的市場定位和靈活的市場策略，成功搶占醫學影像市場的制高點。

先導醫療依托先導科技集團的成熟資源，已快速布局全球網絡，在中國長三角、大灣區、中西部地區分別設立中央研究院、材料/部件基地、系統研產基地等。並在歐洲、北美洲、南美洲、亞洲等地區同步設立研發中心以及服務中心，輻射全球重點國家及地區。

同時，先導醫療憑借集團強大的技術研發內核，以及在核心原材、器件、模組、系統研發等領域具備的豐富經驗，不僅在材料科學、MEMS集成電路研發、芯片制造、CZT探測器等方面掌握核心技術，更通過拓展人工智能的全方位應用，打造全產業鏈自主可控。在助力我國醫學影像產品數智化發展的同時，通過全產業鏈優勢降低醫療成本，使高端醫學影像技術能夠真正普惠於民。

在這個充滿變革與創新的時代，我們深知，國產高端醫學影像的發展之路充滿機遇與挑戰。先導醫療將積極響應國家政策號召，在新質生產力的全面賦能下，繼續加大研發投入，加強與國內外合作伙伴的互利共贏，攜手所有志同道合的伙伴，為國產高端醫學影像事業的發展貢獻力量。

SOURCE 先導醫療