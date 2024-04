Pionnier des technologies de pointe : le développeur d'imagerie médicale haut de gamme VITAL HealthCare fait ses débuts à la CMEF

SHANGHAI, 13 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 11 avril 2024, VITAL HealthCare, l'une des cinq divisions principales du groupe VITAL, a fait une entrée fracassante à la 89e Foire internationale de l'équipement médical de Chine (CMEF) à Shanghai. S'appuyant sur la compétence principale du groupe en matière de R&D et sur sa richesse en matières premières de haute qualité, en dispositifs, en modules et en ressources de R&D de systèmes, VITAL HealthCare a attiré l'attention avec son programme de développement de produits tournés vers l'avenir lors de cette présentation inaugurale.

VITA PCCT

À cette occasion, VITAL HealthCare a dévoilé un portefeuille de solutions d'imagerie avancées. Le principal produit présenté était le système de tomographie par comptage de photons (PCCT) en cours de développement, VITA PCCT, une technique d'imagerie par tomographie de nouvelle génération prête à redéfinir l'avenir des diagnostics d'imagerie. L'IRM à ultra-haut champ VITA 7.0T et le PET/CT VITA, tous deux en cours de développement, ainsi que l'IRM supraconducteur ASTA 1.5T, disponible dans le commerce, ont également été présentés. Ces produits, dont chacun possède une force unique, sont des piliers du soutien à la détection précoce et au diagnostic précis des conditions médicales. Ils illustrent également la volonté de VITAL HealthCare d'être à la pointe de l'imagerie médicale et de constituer une gamme de produits d'imagerie médicale haut de gamme à l'échelle de l'industrie.

Révolutionnant la technologie CT conventionnelle, le PCCT adopte la tomographie basée sur le comptage de photons en utilisant des détecteurs CZT (tellurure de cadmium et de zinc, CdZnTe) pour le comptage de photons et l'analyse de l'énergie, ce qui permet de mesurer et d'enregistrer avec précision chaque photon de rayon X qui passe à travers pour révéler des détails inégalés sur les structures internes. L'innovation du PCCT en matière d'imagerie directe transcende les contraintes de l'imagerie CT conventionnelle liées à la diaphonie, au bruit électronique et au mélange d'énergie, en améliorant de manière significative la résolution de l'image, ce qui est fondamental pour localiser avec précision les anomalies les plus infimes. En outre, la sensibilité accrue et la précision du comptage des photons du PCCT permettent d'améliorer l'imagerie tout en réduisant l'exposition aux rayonnements, ce qui minimise les risques d'irradiation pour les patients. Le PCCT excelle également dans l'imagerie multispectrale réelle grâce à sa capacité à différencier les substances et les tissus en fonction des différentes signatures énergétiques des photons. À l'ère du changement et de l'innovation, l'imagerie médicale haut de gamme est confrontée à un double paysage d'opportunités et de défis. En augmentant ses investissements en R&D et en affinant son avance technologique, VITAL HealthCare est prête à élargir sa portée sur le marché tout en favorisant la croissance collective dans l'industrie mondiale de l'imagerie médicale grâce à des partenariats stratégiques.