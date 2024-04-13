Передовые технологии: разработчик медицинской визуализации VITAL HealthCare вышел на CMEF

ШАНХАЙ, 13 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 11 апреля 2024 г. на 89-й Китайской международной выставке медицинского оборудования (CMEF) в Шанхае состоялся ошеломляющий дебют VITAL HealthCare, одного из 5 основных бизнес-подразделений VITAL Group. Опираясь на основной опыт Группы в области исследований и разработок и высококачественное сырье, устройства, модули и системные ресурсы для исследований и разработок, компания VITAL HealthCare привлекла внимание своим перспективным планом разработки продуктов на этой первой выставке.

VITA PCCT

На выставке компания VITAL HealthCare представила портфель передовых решений для визуализации. Флагманом линейки стала разрабатываемая система подсчета фотонов CT (PCCT) — VITA PCCT, методика КТ-визуализации следующего поколения, призванная переопределить будущее диагностики изображений. Также были представлены МРТ со сверхвысоким полем зрения VITA 7.0T и ПЭТ-КТ Vita, поставляемые через канал распространения, а также коммерчески доступная сверхпроводящая МРТ ASTA 1.5T. Эти продукты, каждый из которых обладает своей уникальной силой, являются основой для раннего выявления и точной диагностики заболеваний. Они также являются примером приверженности VITAL HealthCare новаторству в области медицинской визуализации и созданию общеотраслевой матрицы высококачественных продуктов медицинской визуализации.

Революционизируя традиционную технологию КТ, PCCT использует томографию на основе подсчета фотонов с использованием детекторов CZT (теллурид кадмия-цинка, CdZnTe) для подсчета фотонов и анализа энергии, что позволяет точно измерять и регистрировать каждый проходящий рентгеновский фотон, чтобы выявить беспрецедентные детали внутренних структур. Инновация прямой визуализации PCCT превосходит обычные ограничения КТ-визуализации в виде перекрестных помех, электронного шума и смешивания энергии, значительно улучшая разрешение изображения, что имеет основополагающее значение для определения мельчайших отклонений. Кроме того, повышенная чувствительность и точность PCCT в подсчете фотонов обеспечивают улучшенную визуализацию с меньшим облучением, сводя к минимуму радиационные риски, с которыми сталкиваются пациенты. PCCT также отличается реальной мультиспектральной визуализацией благодаря своей способности дифференцировать вещества и ткани по различным энергетическим сигнатурам фотонов. В эпоху изменений и инноваций высококачественная медицинская визуализация сталкивается с двойным ландшафтом возможностей и проблем. Увеличивая инвестиции в исследования и разработки и укрепляя свое технологическое преимущество, подразделение VITAL HealthCare намерено расширить свой охват рынка, одновременно способствуя коллективному росту в мировой индустрии медицинской визуализации за счет синергетического партнерства.

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