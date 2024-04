Pionierskie zaawansowane technologie: Na CMEF debiutuje VITAL HealthCare - producent nowoczesnych urządzeń do obrazowania medycznego

SZANGHAJ, 13 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniu 11 kwietnia 2024 r. spółka VITAL HealthCare, jeden z 5 głównych działów biznesowych Grupy VITAL, zanotowała spektakularny debiut na 89. Międzynarodowych Targach Sprzętu Medycznego w Chinach (CMEF) w Szanghaju. Wykorzystując fundamentalne doświadczenie Grupy w zakresie badań i rozwoju oraz bogactwo najwyższej jakości surowców, urządzeń, modułów i systemowych zasobów badawczo-rozwojowych, VITAL HealthCare zwróciła na siebie uwagę perspektywicznym planem rozwoju produktów.

VITA PCCT

Uczestnicy targów mogli zapoznać się z portfolio zaawansowanych rozwiązań do obrazowania, które zaprezentowała firma VITAL HealthCare. Na jej czele znalazł się opracowywany właśnie system tomografii komputerowej zliczającej fotony (PCCT) - VITA PCCT, technika obrazowania CT najnowszej generacji, która pozwoli na nowo zdefiniować przyszłość diagnostyki obrazowej. Przedstawiono również ultrawysokopolowe rezonanse magnetyczne VITA 7.0T i VITA PET/CT, które są obecnie na etapie opracowywania, a także dostępny komercyjnie nadprzewodzący rezonans magnetyczny ASTA 1.5T. Wszystkie te produkty, z których każdy posiada wyjątkowe właściwości, stanowią filary wsparcia dla wczesnego wykrywania i precyzyjnego diagnozowania schorzeń. Stanowią one również przykład pionierskiego podejścia spółki do obrazowania medycznego i rozbudowywania ogólnobranżowej matrycy zaawansowanych produktów z tej dziedziny.

Rewolucjonizując konwencjonalną technologię CT, PCCT wykorzystuje tomografię opartą na zliczaniu fotonów przy użyciu detektorów CZT (kadm-cynk tellurku, CdZnTe) na potrzeby analizy energii i zliczania fotonów, co pozwala na dokładny pomiar i rejestrację każdego przechodzącego fotonu rentgenowskiego w celu uwidocznienia niespotykanej szczegółowości struktur wewnętrznych. Innowacja bezpośredniego obrazowania PCCT wykracza poza konwencjonalne ograniczenia obrazowania CT związane z zakłóceniami, szumem elektronicznym i przenikaniem energetycznym, znacznie zwiększając rozdzielczość obrazu, co ma zasadnicze znaczenie dla precyzyjnego wskazywania drobnych nieprawidłowości. Co więcej, zwiększona czułość i precyzja PCCT w zakresie zliczania fotonów gwarantuje dokładniejsze obrazowanie przy mniejszej ekspozycji na promieniowanie, minimalizując ryzyko napromieniowania pacjentów. Technologia ta doskonale sprawdza się również w rzeczywistym obrazowaniu wielospektralnym dzięki możliwości rozróżniania substancji i tkanek na podstawie różnych sygnatur energetycznych fotonów. Innowacyjne produkty obrazowania medycznego stanowią swoistą konfrontację możliwości i wyzwań z erą zmian i nowatorstwa. Poprzez intensyfikację działań z zakresu badań i rozwoju oraz zwiększanie przewagi technologicznej VITAL HealthCare zamierza poszerzyć swój zasięg rynkowy, jednocześnie wspierając wspólny rozwój światowej branży przemysłu obrazowania medycznego dzięki synergicznym partnerstwom.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2384764/VITA_PCCT.jpg