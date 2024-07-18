源於艾迪遜品牌風雅精致的設計和風格，作為亞太地區首家艾迪遜酒店的三亞艾迪遜將海南的熱帶美景與現代奢華自然融合。賓客可以在此享受精致的設施，如在水療中心放松身心、在星空吧享用精心調制的雞尾酒、在天鷺、海灘燒烤餐廳和鮮海等餐廳享用精致佳肴，或在海灘俱樂部感受活力氛圍。

全新升級的海水泳池提供了壹個寧靜且奢華的遊泳環境。賓客還可以在酒店兩萬平方米的人造海洋上享受多樣的水上運動。擁有藝術中心、咖啡廳、書屋和時尚零售店的生活美學社區，融合文化、休閑和時尚元素，令人著迷並深受啟發。

近期，迪奧在三亞艾迪遜酒店的海灘俱樂部打造了壹個美輪美奐的2024年迪奧夏季限定快閃空間。茹伊印花在躺椅、太陽傘、靠墊和小木屋上點綴，營造出別致而精致的氛圍。

三亞現對59國人員實施入境旅遊免簽政策，使得國際遊客來三亞旅遊更加自由便利。三亞艾迪遜酒店以其獨特的度假產品，歡迎更多國際遊客的到來。

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關於艾迪遜酒店

艾迪遜匯集多家個性化、定制和別具壹格的酒店，以意想不到和耳目壹新的入住體驗為傳統奢華書寫新定義。旗下每家酒店都擁有與眾不同的風格，薈萃卓越的餐飲、娛樂、服務和設施，完美呈現當地的文化和社會風情。

品牌旗下酒店以其獨樹壹幟的個性、原汁原味的風格和卓爾不群的特質，反映了當時當地的人文風情和社會環境。雖然每家酒店看起來都不盡相同，但品牌對現代生活方式的特有態度將它們緊緊連為壹體。艾迪遜代表的是壹種理念和體驗，而不是單純的外觀。精致簡約的公共空間、裝飾、設計和細節全都為賓客的非凡體驗服務。對於壹個渴求優質服務和文化體驗的廣大市場，艾迪遜提供了前所未有的融合理念、品味創新之間的完美平衡以及全球如壹的卓越服務。

艾迪遜品牌目前在紐約、時代廣場、邁阿密海灘、西好萊塢、坦帕、巴塞羅那、博德魯姆、倫敦、雷克雅未克、馬德裏、羅馬、阿布紮比、迪拜、三亞、上海、東京虎之門、新加坡、墨西哥卡奈裏維埃拉瑪雅、東京銀座和沙特阿拉伯吉達經營共20家酒店。

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