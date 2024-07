더 싼야 에디션, 차세대 휴가 경험으로 가족 여행객 시장 공략

더 싼야 에디션이 새롭게 출시한 여름 캠프 프로그램은 워크샵, 스포츠, 열대섬 테마의 체험 등 3~12세 아동이 참여할 수 있는 재미 있는 활동으로 구성되어 있다. 온 가족이 즐길 수 있도록 마련된 "손이 가지 않는" 보육 솔루션을 통해 자녀가 The Playland에서 관리자의 지도 하에 재미 있는 모험에 참여하는 동안 부모는 스파, 고급 저녁식사, 수영장에서의 휴식 등 각종 레저 활동을 마음 편히 즐길 수 있다.

이 이니셔티브는 부모와 자녀의 엔터테인먼트를 균형 있게 조율해야 하는 공통의 휴가 문제를 해결한다. 더 싼야 에디션의 총괄 매니저 에드워드 유안(Edward Yuan)은 "에디션은 라이프스타일 브랜드로서, 그 누구도 자신의 재미를 타협할 필요가 없는 차세대 휴가 경험을 구현하고자 한다. 여름 캠프 프로그램은 부모와 자녀 모두가 즐겁고 보람찬 경험을 누릴 수 있도록 하기 위해 마련된 것으로, 당사 호텔의 광범위한 제품과 서비스 및 시설이 이를 뒷받침하고 있다."라고 강조한다.

에디션 브랜드의 시간을 초월한 세련된 디자인과 스타일 감각에 확고히 뿌리를 두고 아시아 태평양 지역 첫 에디션 호텔로 출범한 더 싼야 에디션은 열대 지역인 하이난성의 아름다운 경관에 현대적인 우아함과 고급스러움을 절묘하게 융합한다. 투숙객은 스파에서 휴식하는 등 세련된 편의시설을 마음껏 누릴 수 있으며, 수제 칵테일을 제공하는 The Sky Bar를 비롯해 The Jade Egret, Barbacoa, Xianhai 등의 고급 레스토랑을 이용하거나 The Beach Club에서 신나는 분위기를 즐길 수 있다.

새롭게 단장한 오션 풀에서는 한적하고 고급스러운 공간에서 수영과 휴식을 즐길 수 있다. 이 외에 2만 제곱미터 면적의 프라이빗 오션(Private Ocean)에서 수상 스포츠를 즐길 수도 있다. The LAC(Lifestyle Aesthetics Community)는 아트 센터, 커피 하우스, 서점, 패션 부티크로 투숙객의 경험을 한층 개선하며 문화와 휴식 및 스타일을 융합해 투숙객의 마음을 사로잡고 영감을 선사한다.

이러한 매력에 더해 비치 클럽 앳 더 싼야 에디션은 최근 세계적인 명품 브랜드 Dior로 부분 장식한 2024 Dioriviera(디올리비에라) 팝업 공간을 열었다. 트왈 드 주이로 장식된 라운저와 우산, 쿠션 및 카바나가 시크하고 세련된 분위기를 연출한다. 이번 팝업 공간은 다수의 유사 콜라보와 더불어 투숙객에게 독보적인 고급스러움과 라이프스타일 경험을 선사한다는 더 싼야 에디션의 약속을 강조하며 트렌드세터를 위한 최고의 호텔이라는 명성을 굳히고 있다.

싼야는 59개 국의 비자 면제 정책에 따른 방대한 기회를 활용해 국제 관광 소비 센터의 매력을 드높이고 있다. 더 싼야 에디션은 이 정책을 자사의 고유한 서비스와 결합하여 해외 여행객들에게 이상적인 여행지로 발돋움하고 있다. 올 여름 더 싼야 에디션은 자사의 독보적인 접객과 고급스러운 편의시설로 전 세계 고객을 유치하고 있다.

더 싼야 에디션에 관한 자세한 정보는 싼야 웹사이트[https://www.editionhotels.com/sanya/ ]에서 확인할 수 있다.

호텔 에디션 소개

호텔 에디션은 개인화와 맞춤화로 기존의 럭셔리를 재정의하는 독특한 호텔들이 예측할 수 없는 방식으로 모인 집합체이다. EDITION의 모든 시설은 최상의 식사와 엔터테인먼트, 서비스 및 편의시설을 "한 곳에서 모두" 보여주어 그 위치와 시대의 최상의 사회/문화적 환경을 반영한다.

개성과 진실성, 독창성 및 고유한 기풍을 가지고 있는 에디션의 각 호텔은 현재의 정신과 그 위치의 시대정신을 반영한다. 이들 호텔은 저마다 다르게 보이지만 외관이 아닌, 현대의 라이프스타일에 대한 접근법과 태도에서 그 결을 같이 한다. 에디션의 핵심은 사고방식으로, 보여지는 것이 아닌 고객이 어떻게 느끼느냐를 중점에 두고 있다. 섬세한 공용 공간과 마감, 디자인 및 디테일이 경험을 이끌어내는 것이 아닌, 그 자체로 경험이 된다.

에디션의 경험과 라이프스타일은 문화와 서비스에 정통한 부유층 투숙객으로 구성된 시장에 부족했던 서비스를 제공하기 위해 취향에 걸맞은 디자인과 혁신, 그리고 일관되고 우수한 서비스의 전례없는 교차점과 완벽한 균형을 전 세계적으로 탐구한다. 에디션은 현재 뉴욕 타임스스퀘어, 마이애미 비치, 웨스트 할리우드, 탬파, 베르셀로나, 보드룸, 런던, 레이캬비크, 마드리드, 로마, 아부다비, 두바이, 중국 싼야, 상하이, 토쿄 도라노몬, 싱가포르, 멕시코 카나이 리비에라 마야, 도쿄 긴자 2호점, 사우디아라비아 제다에 20개 호텔을 운영하고 있다.

